"Los alumnos no van a perder el año", dijo la directora del Poli

"Nosotros somos una escuela de determinadas características y una de ellas en nuestra excelencia académica indiscutible. Priorizamos la calidad a la cantidad. Siempre estamos en condiciones de hacer adecuaciones curriculares para asegurar lo esencial, las competencias esenciales. No sólo extender el ciclo lectivo, sino además tener una serie de corrimientos de fechas de exámenes, de adecuaciones no sólo curriculares sino organizacionales. Todas son posibles en el marco de la búsqueda de soluciones. Hay una decisión política de que el costo no va a ser que los estudiantes pierdan el año, de ninguna manera". Con estas palabras, la directora del Politécnico, Patricia Zeoli, salió a poner paños fríos a un conflicto en el que un grupo de padres de la institución exige el cese de los paros y la vuelta a clases de sus hijos.

"Soy una educadora y pienso que la única manera de solucionar las cosas es dialogando. Creo que el gobierno nacional debe comprender qué estamos discutiendo y que el gremio docente pueda encontrar otras maneras de hacer llegar sus propuestas y sus conflictos", finalizó.