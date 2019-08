A diferencia de lo que pasa en la mayoría de los supermercados grandes, comerciantes de almacenes de Rosario aseguraron que las listas de precios todavía les llegan con el IVA incluido, pese a la decisión del gobierno de eliminar el impuesto de alimentos básicos, por lo que no pueden realizar descuentos en el valor de góndola. "Los clientes se van a comprar a los supermercados, que están más baratos", se lamentaron.

Vanesa es dueña de un almacén en Echesortu. Aseguró que los márgenes de ganancias son los mínimos y que no puede hacer descuentos si las listas de precios continúan llegando con el IVA, en contra de los anuncios del presidente Mauricio Macri. La quita del IVA sí llego a los supermercados. "A los comercios chiquitos cada vez nos aprietan más", afirmó.

>> Leer más: El gobierno elimina el IVA para alimentos de la canasta básica

"Estamos indignados", le dijo Vanesa a El Tres, en un reclamo que se repite en muchos almacenes de Rosario. "Somos comercios chicos y no estamos teniendo el descuento del IVA que les están dando a los supermercados", se quejó, y aseveró: "No podemos trasladar ese descuento a los productos".

>> Leer más: La lista de alimentos que no pagarán IVA hasta diciembre

Contó que hoy recibió el pedido de lácteos y en la factura seguía apareciendo el 21% del IVA. "Los clientes nos decían que el precio de la leche bajó en los supermercados, nosotros no podemos hacer lo mismo", dijo, y añadió: "La gente cuida el bolsillo, cuida su plata y se va a comprar la leche en el supermercado a cuarenta y pico de pesos, porque nosotros la tenemos que vender entre 59 y 63 pesos. Si no, no tenemos la rentabilidad que nos permite seguir adelante con nuestro comercio".