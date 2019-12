El próximo viernes se desarrollarán elecciones para el recambio de autoridades en el Colegio de Abogados de Rosario. Según la matrícula actual, son más de 7 mil los profesionales que tendrán la posibilidad de elegir a la comisión que guiará los destinos de la entidad por los próximos dos años. El acto se desarrollará, de 8 a 13, en la planta baja del edificio de los Tribunales de Rosario (Balcarce 1651).

La lista “Consenso Gremial”, que encabezada Mario González Rais, será una de las que buscará tomar las riendas del colegio. El abogado, con amplio recorrido gremial y que supo ocupar la presidencia del directorio de la Caja Forense de Rosario, dio a conocer su plataforma electoral, que gira en torno a la conformación de “un espacio amplio, plural y trasversal, que aglutina a diversas agrupaciones y colegas independientes que representan distintos pensamientos gremiales del foro rosarino”.

González Rais estará acompañado de Margarita Zabalza como vicepresidenta, Lisandro Araujo como secretario, y Luciana Martinetto como tesorera. Además, como vocales lo acompañan Jorge Colombo Berra, Jorge Rippani, María Alejandra Paquet, Martín Polito, Luciano Caparroz, Lisandro Hadad, Adriana Pierpaoli e Ivón Labourdette.

“Todos somos coincidentes en el diagnóstico sobre la realidad y lo que necesita el colegio. El eslógan de nuestra campaña es «un colegio fuerte para jerarquizar la profesión». Consideramos que por distintos motivos hoy no tiene la impronta y la presencia que debería tener ante los poderes públicos del Estado, y ante los propios colegas, que no se sienten representados en aquellos aspectos más importantes”, recalcó González Rais.

Frente a ese panorama, describió que “un arco importante de agrupaciones gremiales y abogados independientes” le ofrecieron encabezar la lista.

Con 30 años de ejercicio en la profesión, principalmente en el fuero civil y comercial —actualmente es secretario parlamentario de la Cámara de Diputados de Santa Fe—, el abogado recalcó que de ser electo buscará generar “una fuerte presencia del colegio en los pasillos de Tribunales”.

Sobre las demandas que escuchó de los colegas y que tratará de modificar, se refirió a los cambios cotidianos en el ejercicio de la profesión como consecuencia de distintas reformas, como la del Código Procesal Penal, la parcial del Código Procesal Laboral y la próxima a implementarse del Código Procesal Civil.

“Las reformas no están mal, pero deben ir acompañadas de una estructura y desarrollo, que a veces no se adecuan a los tiempos. Los colegas dicen lo mismo que hace 20 años: que las mesas de entradas de los juzgados Laborales y Responsabilidad Extracontractual están abarrotadas y deben esperar 40 minutos para que los atiendan. Hay fueros que han mejorado, pero todavía tienen problemas. La oficina de procesos sucesorios fue una buena idea implementada por la Corte Suprema, pero ha sido ineficiente, porque los trámites no son más rápidos, se han burocratizado”, ejemplificó González Rais.

Con una apuesta que busca seducir a jóvenes abogados y acompañarlos en sus primeros pasos, el candidato resaltó que “es importante que todos los abogados participen de la vida institucional. Cuantos más participen, se logrará que el Colegio pueda llevar adelante propuestas que tengan como norte jerarquizar la profesión”, insistió.

En la compulsa del 6 de diciembre se espera que participe un 50 por ciento del padrón. Las otras listas que compiten son la oficial Foro Unido, que encabeza Carlos Ensinck, y Acción, cuyo candidato a presidente es Oscar Romera.