López Obrador sigue perdiendo apoyo entre los mexicanos

A 15 meses de haber iniciado su administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que sufre “desgastes” por el ejercicio de gobierno, luego de que este fin de semana tuviera un evento ríspido en Tabasco y de que dos encuestas mostraron una fuerte caída de su popularidad. La mala gestión de la seguridad es el punto más flaco de la gestión de López Obrador, iniciada el 1º de diciembre de 2018.

“Mi popularidad está muy bien, tenemos mayoría, la gente nos está apoyando y también pues sufrimos desgastes, porque imagínense enfrentar a los conservadores que no quieren dejar de robar, están molestísimos, no los calienta ni el sol, y desquiciados”, aseguró “AMLO”, como se lo conoce por sus iniciales.

Ayer, una encuesta del diario Reforma mostró una nueva caída en la aceptación del presidente, luego de las registradas el año pasado. Esta es de nueve puntos con respecto a los números que mostraba en diciembre y de 16 con respecto a noviembre pasado. Según estos resultados el mandatario bajó de un 68% a un 59% de aceptación. A la vez, la firma Las Heras Demotecnia indicó que, en 15 meses de su gobierno, López Obrador ha perdido 18 puntos de aprobación, pues pasó de 80% al inicio a 62% actualmente. En tanto, la encuestadora apuntó que la desaprobación del presidente aumentó de 14% en un principio, a 29% ahora. Los encuestados afirmaron que lo mejor que ha hecho este gobierno es apoyar con pensión a las personas de la tercera edad (18 por ciento) y combatir la corrupción (12 por ciento). Al preguntárseles sobre lo peor de esta administración, la mayoría destacó el combate a la inseguridad.

A la par de esta medición, el presidente tuvo un evento ríspido el domingo en su municipio natal, Macuspana, estado de Tabasco, lo cual lo llevó a amagar con cancelar su discurso ante los gritos y protestas de los asistentes en contra del gobernador y el alcalde, del mismo partido que el presidente, MORENA. “No voy a hablar, ya saben que soy terco, hasta que escuchen, me dio mucho gusto estar aquí con ustedes”, amagó el mandatario federal a 10 minutos de haber iniciado su discurso. Al ser cuestionado si se acabó la luna de miel entre su gobierno y los ciudadanos, el titular del Ejecutivo respondió que, aunque hay reacciones en contra no son significativas.

“Tengo el respaldo. Ya lo dije, además, hay dos cosas, una que es voluntaria, el día que el pueblo no me quiera, ese día voy a llorar y me voy a ir. Así de claro, no voy a estar como algunos presidentes que tienen el 10 o el 15% de aprobación en sus países y ahí están”, aseguró el mandatario. Además, dijo que su gobierno está “resistiendo” sin pagar cantidades millonarias de publicidad como hicieron gobiernos anteriores. Sobre las encuestas, dijo que no importa que siga bajando mientras la baja sea moderada.