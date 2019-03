Que uno de cada cuatro hogares de la ciudad sea pobre no sorprendió. El ministro de Desarrollo Social de la provincia, Jorge Alvarez, apuntó a "la realidad nacional con un proceso inflacionario y de recesión, sumado a un aumento de los cuadros tarifarios, y las pérdidas de los puestos de trabajo", consideró que "con todo eso, no hay otro resultado posible". La demanda alimentaria, que subió un 50%, desde la presidencia de Mauricio Macri, es uno de los primeros impactos, pero no el único: la demanda la salud pública se incrementó un 11% entre 2017 y 2018. En alimentos Santa Fe invierte cada mes 200 millones de pesos y Alvarez vaticinó que "difícilmente no haya que incrementarlos porque no hay señales de que la situación se modifique".

La pobreza en el Gran Rosario trepó en el segundo semestre del año pasado al 31,8% de la población y alcanza a 415.829 personas, siete puntos por encima del primer semestre. La indigencia llegó al 6% en el final de 2018, afectando a 78.091 personas. Así lo mostraron esta semana los números del Indec, lo que obliga a municipios y comunas, y al gobierno provincial "a seguir profundizando el trabajo que se viene realizando desde Desarrollo Social, pero también desde otras áreas de gobierno porque lo único que se derrama desde la Nación es pobreza".

El ministro apuntó a la demanda alimentaria a través de comedores escolares y comedores comunitarios, que se llevan gran parte de la inversión, y que creció un 50 por ciento desde la asunción de Macri en la presidencia. Actualmente, Santa Fe aporta 200 millones al mes para el sostenimiento de esta red, e incluso el funcionario dudó que no haya que actualizar la cifra en los próximos meses "de seguir profundizándose este proceso".

Sin embargo, apuntó que este no es el único impacto. En salud, la demanda creció un 11 por ciento, en la red de centros de salud y hospitales tanto de la órbita municipal como provincial, entre 2017 y 2018, apuntaron desde el Ministerio de Salud santafesino.

"Cada vez vemos más gente en los dispensarios, más chicos en las colonias de vacaciones este verano y eso muestra además la caída que ha tenido la clase media —continuó Alvarez—; que padece tarifazos brutales, el proceso inflacionario y la pérdida de puestos de trabajo".