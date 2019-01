"Lo que más feliz me hace es sacar el arte a la calle", sentencia Dante Taparelli, gestor del Museo Urbano Arte a la Vista, que se puso en marcha en 2006.

Para él, poner el arte en la calle "es fundamental. Los museos son lindos, pero no cumplen la función arte, que es educar y pacificar, y el público que llega hasta allí no es masivo, por eso la necesidad de defender estos proyectos y no pararlos".

Desde 2006, los pintores que marcaron la historia rosarina, como Juan Grela, Antonio Berni, Julio Vanzo, Augusto Schiavoni y Leónidas Gambartes, entre otros, tienen su espacio en las medianeras de los edificios rosarinos. "Arte a la Vista es la piedra fundamental del arte urbano en Rosario, es el inicio de todo lo que vino después, como los murales de barrio Alvear y las persianas pintadas del área central, que son hijos de este proyecto", cerró.