"Lo analizamos y no nos cierra"

"Esto es demasiado significativo. Cuatro amenazas en una semana. Los docentes no creemos que sean los chicos, porque ellos están igual de molestos que nosotros. Es un horario casi fijo en que se producen: 12.20, salvo el jueves que fue 10.30. Y se da cuando no hay exámenes. Lo analizamos desde un montón de lugares y no nos cierra. La madre superiora está muy preocupada", indicó una maestra que prefirió el anonimato.

En cada falsa colocación de un artefacto explosivo, los alumnos vuelven rápidamente a clase apenas la policía los autorice. "Este tema se aborda con los alumnos. Tienen conciencia de lo que significa ser autor de una amenaza para ellos y sus padres. Es llamativo", dijo otra docente.