Llegan de Nación $28 mil millones para el transporte del interior

El ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, recibió ayer a secretarios provinciales del área para anunciarles la primera asistencia económica de Nación al interior del país por 28 mil millones de pesos en subsidios al transporte urbano de pasajeros para los primeros 4 meses del año y que integran un Fondo Compensador de 85 mil millones de pesos; un 1.305 por ciento más respecto a 2019. Desde la entidad que nuclea a los transportistas del interior (Fatap), se advirtió que aún no se cobraron los subsidios de enero y se requieren otros 10 mil millones de pesos adicionales para hacerles frente a los compromisos paritarios con los choferes.

“Se votó la condición de implementar la tarjeta Sube para aplicar la universalización del sistema de accesibilidad y de control del transporte. Es decir, de instalarla como una herramienta para que el Fondo Compensador llegue al vecino, sumado a la trazabilidad de la flota y el personal”, señaló el ex concejal rosarino.

La normativa fija que cada provincia o municipio que aún no tenga operativa la Sube deberá solicitar su implementación para el acceso al descuento en el valor del boleto de un 55 por ciento.

Luego, los secretarios de Transporte de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe (Osvaldo Miatello) firmaron, junto al ministro Giuliano los convenios necesarios para recibir la asistencia económica y la adhesión a la implementación de la Sube.

Desde Fatap, su titular Gerardo Ingaramo, indicó que estos 28 mil millones hasta abril son parte de “un piso de 85 mil millones para 2023 que no preveen el aumento salarial que se firmó en paritarias con los choferes de UTA (10 por ciento en enero, otro 10 en marzo y 7 en mayo) por un 29,7 por ciento acumulado para el primer semestre. “Hay que procurar otros 10 mil millones de pesos para hacerle frente. Y las provincias deberían aportar el 50 por ciento restante. Todavía no cobramos los subsidios de enero cuando ya se debería cobrar febrero la semana que viene. Tenemos un desfasaje de casi un mes, nos falta cumplir una suba mensual de 20 mil pesos por chofer cuando al Amba le reconocieron otros 6.800 millones de pesos a los 32 mil obtenidos. La verdad es que no hay conflicto, porque lo vamos sorteando”, resumió amenazante.