Llegan las vacunas para la campaña antigripal, que se inicia este lunes

La ministra de salud santafesina Andrea Uboldi confirmó a LaCapital que, a partir del lunes 22 de abril, comenzará el plan de vacunación de invierno que incluye las partidas que envió Nación el viernes pasado con dosis antigripales para la población alcanzada por el plan vacunatorio.

"El plan de vacunación antigripal empezará después de las Pascuas a partir del lunes 22 en todos los centros de salud y hospitales públicos", confirmó la titular de salud, Uboldi.

Para adultos habrá 83.440 dosis de antigripal para adultos y 42.560 dosis pediátricas. Cabe recordar que la población vulnerable que puede vacunarse gratuitamente en los efectores son menores entre 6 meses y dos años de edad, embarazdas, puérperas y mayores de 65 años de edad.

La prevención vacunatoria abarca a todo el pesonal de salud e inmunodeprimidos (pacientes con cardiopatías problemas pulmonares diabetes e insuficiencia renal o problemas geneticos, entre otras patologías).

A través de un convenio con las farmacias que atienden por Pami, los mayores de 65 años también podrán recibir la vacuna antigripal en forma gratuita.

La provincia le reclamó en varios oportunidades a la Nación que cumpla con la provisión de vacunas. Lo realizó en varias reuniones con el Consejo Federal de Salud (Cofesa) y a través de distintas notas.

En ese sentido, Uboldi manifestó que "el viernes pasado llegaron vacunas antigrupales, rotavirus, triple bacteriana acelular (para menores de 11 años y embarazadas) y algo contra la varicela, pero en cantidades que no son suficientes para cubrir el calendario".

Las vacunas que llegaron el viernes pasado a Santa Fe provenientes de Nación son para poner en marcha la campaña antigripal que históricamente se inicia en marzo, pero por problemas de abastecimiento, comenzarán a aplicarse a la población vulnerable recién el lunes próximo.

En estos días, se están inoculando a los agentes de la salud que luego serán parte de los operativos vacunatorios. La antigripal que se administra desde lo público es la denominada trivalente: cada una contiene dos cepas de A, (H1N1) y (H3N2) en influenza B.

Para Rosario (que a su vez distribuye al nodo de Venado Tuerto) arribaron 83.440 dosis para adultos y 42.560 antigripal pediátricas. Para la capital provincial (que reparte a Reconquista y Rafaela) llegaron 55.440 para adultos y 28.560 para niños.

"En estos días previos a las Pascuas, si hay embarazadas cerca de parir o el binomio de mamá y recién nacido se pueden vacunar ahora y luego de Semana Santa se comenzará a vacunar al resto de la población comprendida por esta campaña", explicó Uboldi.

Además y a través del Colegio de Farmacéuticos la provincia le entregará dosis a las farmacias para que los adultos mayores también sean vacunados bajo la cobertura de Pami.

"Lo facilitamos de esta forma, para que los jubilados que tienen la costumbre de acudir a estas farmacias también se puedan vacunar contra la gripe allí", subrayó la titular de la cartera sanitaria.

Como ya es costumbre previo al invierno todas las personas que estén incluidas en grupos de riesgo tendrán su dosis de manera gratuita.

Cabe recordar que mucha de la población alcanzada por el plan vacunatorio antigripal se les complementa su ficha con vacunas contra el neumococco, prevenar y neumo 21.

El resto de las personas que no tienen la indicación de vacunarse podrán voluntariamente adquirir la antigripal en las farmacias que tengan stock.

Sin embargo no parece una tarea sencilla. Ayer este diario consultó en varias farmacias sobre su disponibilidad pero aún no habían llegado. Otras sí cuentan con la denominada cuatrivalente, por un valor de 711 pesos.

Si bien el plan antigripal comenzó un poco más tarde, pero ya está en curso, la tensión con el resto de las vacunas del calendario sigue sin demasiados avances.

Según indicó Uboldi arribaron a la provincia en los últimos días, algunas dosis de rotavirus, contra la meningitis (Menveo), varicela y triple bacteriana celular.

La discontinuidad en las partidas y la insuficiencia en las remesas que llegan de Nación tienen a mal traer a los encargados de cubrir a la población. Por ahora, los pacientes de 11 años siguen con la dosis contra la mengingitis postergada.

"Cerramos el 2018 con el 50 por ciento de menveo de lo que necesitábamos. No sólo son menos cantidad de lo que se necesita sino el esfuerzo que demanda distribuirlas, identificar y convocar a la gente para vacunarlas y muchas veces las mamás no regresan y se va perdiendo cobertura. Esta situación implica un cambio de calendario", consideró Uboldi.

La funcionaria se detuvo en el ejemplo de un niño en edad escolar para graficar las discontinuidades en las vacunas.

"Si uno tuviera que vacunar hoy a un niño de 11 años necesita tres vacunas: contra el meningococo, que está suspendida; la vacuna para el VPH, que no teníamos y ahora no tenemos en la cantidad necesaria; y la tripleacelular, que también tenemos poca cantidad. En consecuencia, el plan vacunatorio para el ingreso escolar de chicos de 11 años se vio muy limitado, porque no teníamos las vacunas", graficó.

¿Es como consecuencia del ajuste?", preguntó este diario a la ministra de salud provincial. "No sé si es eso, o un problema de gestión, porque quizás la plata está, y nos obligan a perseguir los expedientes", cerró.

a vacunarse. Las vacunas que distribuye la provincia son trivalentes con dosis para adultos y pediátricas.