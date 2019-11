Llega otra edición de la Noche de las Librerías de Rosario

El próximo viernes, desde las 18 y hasta la medianoche, se realizará la tradicional Noche de las Librerías de Rosario, en la que habrá importantes descuentos, programación especial, feria de editoriales independientes, libreros y librerías virtuales, de viejo y usados en Plaza Pringles.

Entre las actividades destacadas resalta la conferencia sobre Samuel Beckett (en el marco del 30° aniversario de su fallecimiento) a cargo del especialista Jorge Dubatti. Será en librería El Sur, a las 19.

En el mismo horario se inaugurará una muestra de Max Cachimba llamada Jardinería y Paisajismo en el local 15 del Pasaje Pan. La misma se puede visitar hasta el 13 de diciembre.

Media hora más tarde, a las 19.30, la autora de literatura infantil Silvina Pessino estará firmando ejemplares de sus libros Guardianes de Rosario y La Noche de las Arañas en La Virino Tienda de Pasaje Pan.

Luego, a las 20 hs, se lanza en Oslo Libros una exposición colectiva hilvanada por Michele Siquot que lleva el nombre de Punto Caramelo. Allí expondrán: Agustina Di Pratula, Verónica Sendra, Valeria Inchaurza, Flor Rama, Mariel Heiz, Andrés Yeah, Lucía Seisas, María Blanco, Paulina Antelo, Fernanda López y Michele Siquot. Además, habrá descuentos del 20 por ciento por pago en efectivo en todos los productos de la librería.

Las librerías participantes serán: Cúspide Libros (Córdoba 1347), Mandrake Libros (Rioja 1869), Paradoxa Libros (Mendoza 923), Oliva Libros (Entre Ríos 579), El Juguete Rabioso (Mendoza 784), Librería Técnica (Córdoba 981), Mal de Archivo (Moreno 477), Librería El Sur (Salta 2250 PA), Puerto Libro (Corrientes 857), SBS (Santa Fe 1340), Oslo Libros y Café (Urquiza 1035), El Halcón Maltés (Mendoza 1438 y Shoping del Siglo, Córdoba 1641 2do Piso Local 205), Arde Libros (Córdoba 1080 Local 13), Buchín Libros (Entre Ríos 735), Homo Sapiens (Sarmiento 829), Feria del Libro El Aleph (Córdoba 884), Craz Librería Local 10, Local 15 Hechos Artísticos y La Virino Tienda (Pasaje Pan, Córdoba 954)

Los descuentos y promociones serán los siguientes:

En Oslo Libros y Café (Urquiza 1035) 20 por ciento de descuento en contado efectivo en todos los productos.

- En Librería Técnica (Córdoba 981) habrá descuentos a partir de las 19.30. Descuento del 20 por ciento en contado efectivo sólo para libros de literatura en general y libros de cuentos; en libros universitarios el descuento varía de acuerdo a la editorial entre 10 y 15 por ciento. Además, promo del Banco Municipal de 3 cuotas y 10 por ciento de reintegro.

- En Paradoxa Libros (Mendoza 923) 20 por ciento de descuento (abonando en contado efectivo, débito y crédito en 1 pago) en todos los títulos desde las 20; Banco Municipal 25 por ciento de descuento y hasta 3 cuotas sin interés. Además, cerveza artesanal para compartir.

- En SBS (Santa Fe 1340) de 18 a 20, 30 por ciento off en literatura infantil y juegos didácticos. De 20 a 21, 20 por ciento off en todas las categorías. De 21 a 22, 30 por ciento en literatura en español y de 22 a 0, 30 por ciento off en literatura en idiomas. Además, promo del Banco Municipal de Rosario.

- En Mal de Archivo (Moreno 477) desde las 19 habrá descuento de 20 por ciento en efectivo en libros nuevos y usados; música y pizzas caseras de Post café. Además, Oráculo de la Dra Filosofía (Belén Campero) nos regalará una consulta gratuita y nos recetará un libro o un filósofo. Para niños y adultos.

Descuentos del Banco Municipal

Descuento del 25 por ciento (12,5 por ciento a cargo de Banco y 12,5 por ciento a cargo del comercio) con tarjetas MasterCard y Visa, hasta 3 cuotas (CFT a cargo del Banco). Tope de reintegro: hasta 1.000 pesos por transacción. Las librerías adheridas son: Arde Libros, Cúspide, El Sur, Técnica, Mandrake, Oliva Libros, Paradoxa Libros, SBS y El Maltés.