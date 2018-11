José María González, encargado de Relaciones Institucionales de Litoral Gas, reveló que "diariamente" la empresa registra un promedio de dos denuncias por roturas o fugas de gas y cuestionó a los contratistas que "no tienen cuidado cuando rompen una vereda".

En declaraciones al programa Zysman 830, que se emite por La Ocho, González se refirió a la fuga de gas registrada ayer en Entre Ríos al 400 y tiró un dato revelador: "La mayoría de los incidentes de rotura de cañerías en la vía pública es producto de terceros. Tenemos 12 mil kilómetros de redes de media presión y en promedio tenemos a diario dos casos de rotura de caños, por retroexcavadoras, por terceros, por gente que no tiene la experiencia necesaria. Eso es en toda el área de concesión y tenga en cuenta que son 720 mil clientes".

González fue consultado específicamente por la fuga de gas que provocó pánico entre los vecinos de Entre Ríos al 400 y destacó´: "Existen protocolos, lo que se hizo ayer es lo que corresponde. Lo que sucede es que hay autoevacuaciones y es comprensivo si se siente olor a gas. Y si bien estaba Defensa Civil y las cuadrillas de Litoral Gas uno no puede evitar las autoevacuaciones".

>> Leer más: Un escape de gas en pleno centro rosarino causa pánico entre los vecinos

"Lo que no me gustó mucho -aclaró el funcionario- es que no se puntualizó fuertemente sobre otro tema. Acá había alguien trabajando en una vereda que tiene que tener un permiso municipal, y la Municipalidad le extiende el permiso siempre y cuando se tengan los planos de interferencia de dónde va a romper. Ayer nadie se preocupó por verificar esto".

González aclaró: "Yo no podría culpar a la Municipalidad porque tal vez le dio el permiso. El problema es que a veces nos sentimos defraudados cuando no conseguimos que los contratistas entiendan que tienen que tener cuidado cuando rompen la vereda. No sólo por cañerías de gas, sino por caños de agua".