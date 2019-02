"Ya está controlado, no hay posibilidad de explosión", garantizó el gerente de Relaciones Institucionales de Litoral Gas, José María González, para llevarle tranquilidad a la población, respecto a fuga de gas que se desató cerca del mediodía en la zona de Rivadavia y Balcarce. Al mismo tiempo, responsabilizó a la empresa constructora por "no contar con personal idóneo" para realizar ese tipo de tareas.

"Las empresas contratistas no tienen personal idóneo para hacer estas tareas. Primero tienen que sondear con palas hasta llegar al caño; previamente pedir planos, cosa que hicieron. Y al abrir, llamar a Litoral Gas, cosa que no hicieron", apuntó el funcionario a La Capital.

A su vez, precisó que la perforación "tuvo que haber sido hecha con una máquina, lo cual está prohibido, porque el caño corresponde a la red de media presión, compuesto por una malla de 3 pulgadas de acero".

En ese sentido, González precisó que Litoral Gas "sabe cómo hacer el procedimiento, pero evidentemente la empresa contratista no tiene personal idóneo en la materia. Porque puede haber diferencia en la posición del plano, entonces primero se debe descubrir por sondeo, es decir con palas, y ahí seguir trabajando".

>>Leer más: Defensa Civil garantizó que la fuga de gas en Balcarce y Rivadavia "está controlada"

No obstante, sostuvo que la fuga "ya está controlada desde el punto de vista de seguridad" y que "no hay peligro de explosión cuando se produce una fuga a los cuatro vientos porque está al aire libre", pese a que se deben extremar medidas como el vallado de la zona y no manipular ningún elemento explosivo.

"Una vez que los operarios de Litoral Gas llegan no hay mayores complicaciones: se obtura la cañería y se repara el caño dañado", detalló, al tiempo que explicó que para ese tiempo de cañerías no existen llaves por zonas como suele haber en las redes domiciliarias de baja presión.

La avería se produjo esta mañana, alrededor de las 10.20, en Rivadavia y Balcarce cuando en una obra en construcción una máquina perforó el suelo y rompió un caño, de acuerdo a la información preliminar suministrada por Defensa Civil.

A raíz de este imponderable hubo bastante pánico en la zona, por lo que los operarios que estaban trabajando en ese momento decidieron autoevacuarse, llamar a Litoral Gas y cortar el tránsito en la zona, el cual se normalizó recién pasadas las 14.