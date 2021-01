Lifschitz y las clases: "No puede ser que lo único que no funcionan son las escuelas"

"Es insostenible que todas las actividades estén funcionando, las comerciales, industriales, recreativas, colonias y clubes, el turismo y el transporte, y lo único que no funcionan son las escuelas. Esto es imposible de sostener", exclamó Lifschitz en "Todos en La Ocho" tras la reunión que mantuvo junto a un grupo de 30 padres y madres.

La ministra de Educación Adriana Cantero anunció días atrás que el reinicio del ciclo lectivo para últimos grados y cursos a partir del 17 de febrero, mientras que el inicio del ciclo lectivo está previsto para el 14 de marzo. Sin embargo, los gremios pusieron reparos al supeditar ese comienzo al calendario de vacunación y la negociación salarial.

"Gran preocupación de todos los padres porque no se ve respuestas de la ministra de Educación. Se habla de febrero del 17 de febrero retomarán las clases algunos cursos y que en marzo sería el inicio, pero las maestras y directores no tienen precisiones y los padres menos", apuntó el exgobernador provincial.

En ese sentido, consideró: "Estamos frente a una situación de enorme riesgo, el tiempo pasa y no podemos perder otro año. Perdimos un año por la pandemia y no podemos perder otro. Hay que tener en cuenta que hay un 60 por ciento de niños que provienen de hogares que están por debajo de la línea de pobreza y no tienen acceso a conectividad".

"El gobierno tiene que convocar a los gremios, armar una mesa de diálogo y también atender a los padres, que hace tiempo le vienen solicitando una audiencia. La actividad educativa es esencial y en eso todos estamos de acuerdo", concluyó.