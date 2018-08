El gobernador Miguel Lifschitz manifestó que "se harán ajustes en áreas que no son prioritarias" del Estado provincial para no afectar la continuidad de las obras públicas que hasta hoy dependían del Fondo Federal Solidario y que fuera suprimido por el gobierno nacional.

El mandatario santafesino volvió hoy a referirse a la eliminación del llamado fondo sojero tras el acto en el que se realizó la apertura de ofertas para la construcción de la Estación Policial que estará ubicada en Uriburu e Hipócrates, en la zonas sur de Rosario.

En el salón Rodolfo Walsh de la sede local de Gobernación, el titular del Poder Ejecutivo provincial fue consultado sobre las repercusiones que tendrá en las localidades santafesina la decisión del presidente Macri de eliminar el fondo sojero, dinero que iba a directamente a obras públicas locales.

"A nivel provincial, gran parte de las obras no se financian con el fondo sojero, sino con recursos propios de la provincia. En ese sentido, las obras están aseguradas. En cuanto a las obras que están asignadas al fondo sojero, en el caso de la provincia vamos a tratar de sostener el ritmo de la obra haciendo algunos ajustes en otras áreas que no son prioritarias para nosotros", sostuvo Lifschitz.

En ese sentido, el gobernador agregó: "No sé si las comunas u otras provincias podrán hacer lo mismo. Cuando se disminuye la obra pública, eso impacta en los puestos de trabajo. Por eso nuestro compromiso es sostener la obra pública".

Al ser consultado sobre cuáles serían las áreas en las que se realizarán los ajustes para no afectar la obra pública, el gobernador respondió: "Gastos de funcionamiento, áreas que no consideramos prioritarias. Por supuesto que en salud, seguridad, educación, niñez no vamos a reducir un sólo centavo. El ajuste lo haremos en áreas que no tienen esta jerarquía".