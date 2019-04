El gobernador Miguel Lifschitz le agradeció a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich la ayuda que le ofreció para investigar la ola de hechos delictivos que se sucedieron en Rosario en los últimos días y, a la vez, le pidió que no se inmiscuya "tan ostensiblemente" en la campaña electoral de la provincia de Santa Fe porque "no le hace bien a la institucionalidad en la Argentina y a la política nacional".

"En los momentos que atraviesa la Argentina, la situación social, la situación económica, las preocupaciones de los ciudadanos de todo tipo, no da para que los funcionarios que tenemos alta responsabilidad de gobierno estemos jugando a la política, tenemos que hacer política en serio", señaló el mandatario provincial hoy en Canal 3, y añadió: "Yo le diría a (Mauricio) Macri que se dedique a gobernar, a ordenar la economía, va a ser más beneficioso para todo".

"Yo simplemente le diría al presidente, al gobierno, mandando ministros, funcionarios de todo tipo, a alcahuetes de todo tipo, a hablar de la situación santafesina, una situación que desconocen absolutamente, si lo quieren levantar a Corral no lo van a levantar ni con todo el gabinete, ni con un guinche", disparó Lifschitz.

"Es la primera vez que veo a un gobierno nacional meterse de esta manera, desembozadamente, en una campaña provincial"

"Lamento que la ministra y otros funcionarios participen en una campaña electoral provincial como lo están haciendo", afirmó el mandatario provincial, en respuesta a las declaraciones que hizo Bullrich hoy en La Ocho, y agregó: "Es la primera vez que veo un gobierno nacional actuar de esa manera, desembozadamente, en una campaña provincial, y creo que eso no le hace bien a la institucionalidad en la Argentina y a la política nacional".

Con respecto a la denuncia de ayer, en la que deslizó que hay "intencionalidad política" detrás de la ola de inseguridad del pasado fin de semana, aclaró: "No me refería a que hubiera algún sector político involucrado, sino que quiénes están atrás de esos hechos, de la misma forma que ocurrió el año anterior con los atentados al Poder Judicial, tienen una finalidad que va más del hecho delictivo en sí mismo".

"Probablemente el objetivo no era robarle a un taxista sino generar una psicosis en la semana previa a una elección que es muy importante para Santa Fe y para la ciudad de Rosario", explicó el gobernador, y agregó: "Yo creo que no son causales esos hechos, que no son espontáneos, que hay una mano negra atrás como la que hubo el año pasado con los atentados al Poder Judicial".

Lifschitz aseguró que la investigación de los hechos de violencia que se dieron durante el fin de semana largo de Semana Santa están encaminadas. "Obviamente va a llevar unos días, algunas semanas esclarecerlo, pero ya tenemos pistas, algunos responsables material identificados y algunos ya detenidos y en las próximas semanas vamos a tener más novedades", reveló.



"Estoy seguro de que atrás de estos hechos hay alguna organización delictiva", afirmó el gobernador, y detalló: "Hay algún grupo más organizado, que tiene como objetivo, así como el año pasado lo que buscaban era desestabilizar al Poder Judicial, generar miedo, condicionar la actuación de los fiscales y los jueces, creo que en este caso claramente es provocar alguna alteración del proceso político, perjudicar al gobierno actual, al Frente Progresista"

"Seguramente suponen que quizás con otros gobiernos van a tener más facilidades, van a poder negociar su situación mejor que con el nuestro", concluyó.