Lifschitz: "La del aborto es una lucha que se ha ganado, ojalá la política lo interprete"

El gobernador de la provincia, Miguel Lifschitz, cuestionó el debate "pobre en argumentos" que se realizó en el Senado de la Nación para tratar la despenalización del aborto -finalmente rechazada por la Cámara Alta-pero resaltó que "esta es una lucha que se ha ganado".

En la inauguración de obras de la avenida Junín, adonde estuvo acompañado de la intendenta Mónica Fein y otras altas autoridades, el titular de la Casa Gris fue consultado sobre la maratónica sesión que terminó con el rechazo a la ley de despenalización del aborto y cuestionó el nivel del debate.

"La responsabilidad de la política no es especular, sino definir cosas, tomar posición sobre las cosas. No se puede gobernar, no se puede aspirar a ser gobernador, si no se es capaz de tomar decisiones".

"El debate estuvo lejos de lo que fue el debate en Diputados. Salvo algunas intervenciones creo que fue bastante pobre en cuanto a argumentos. El resultado estaba un poco cantado desde hacía unos días antes. Pero me parece que el logro de esta lucha que llevaron adelante muchas organizaciones, muchas dirigentes políticas y fundamentalmente la juventud y las mujeres, es que se convirtió en una lucha que se ha ganado", reflexionó Lifschitz.