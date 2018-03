El gobernador Miguel Lifschitz ratificó hoy que se otorgará "por decreto" la suba salarial del 18 por ciento a pagar en dos veces, más la aplicación de la cláusula gatillo, a los empleados públicos de de la provincia y destacó que esa medida "no implica el cierre de la paritaria ni es un gesto autoritario".

Por qué importa: El gobierno provincial hizo uso de la potestad que posee, resguardándose en el hecho de haber realizado "la mejor oferta salarial del país" y en defensa de los derechos de los trabajadores públicos santafesinos "sin ningún tipo de distinciones". La decisión generó malestar entre los gremios docentes y de ATE, que plantearon un escenario de conflicto.

Historia de fondo: Los gremios y la provincia se sentaron en la mesa paritaria para acordar el aumento salarial. La primera oferta provincial no satisfizo a los sindicatos y exigieron una mejora que llegó con el ofrecimiento del 18 por ciento en dos veces y con cláusula gatillo. La propuesta tampoco tuvo satisfizo a los sindicatos, salvo a UPCN y al gremio docente UDA, y las aguas comenzaron a agitarse.

>> Ahora, frente a la decisión de Lifschitiz de imponer el aumento por decreto, se avizora un gran frente de tormenta. Amsafé y Sadop ratificaron el paro de 48 horas para miércoles y jueves de la semana próxima. ATE todavía no resolvió que medidas tomará frente a esta determinación que le titular del gremio, Jorge Hoffmann, que ayer rechazó de plano.

>> "Con mucha firmeza aclaramos que era el máximo esfuerzo que podíamos hacer y así habíamos conversado previamente con los dirigentes gremiales -enfatizó-. Evidentemente hubo algunos cambios de opinión en el camino que llevó a que algunos gremios aprobaran la propuesta y otras que la rechazaron. Incluso aquí en Santa Fe ni siquiera se le dio la opción a los trabajadores de votar una posición de aprobación de la propuesta".

Entrelíneas: El gobernador le apuntó a la dirigencia gremial al considerar que sabían que la oferta realizada era la "máxima posibilidad" de su gobierno y que en el análisis no podía escaparse la realidad fuera del ámbito del sector público. Una vez destacó que su oferta "sigue siendo la mejor del país" y resaltó que se vio olbigado a "poner en práctica la vigencia del acuerdo paritario de manera automática".

La cruda realidad: Lifscthiz ratificó que su gobierno "tomó la decisión de mantener abierta la paritaria", y explicó: "Vamos a mantener el diálogo con los dirigentes gremiales pero vamos a tomar la decisión de que también los docentes cobren el aumento de la misma manera que los otros sectores. Lo hacemos por decreto porque es la única manera que tiene el gobernador de disponer los fondos para aplicarlos al pago de los incrementos salariales".

>> "Esto no significa cerrar la paritaria ni es un gesto autoritario, simplemente una decisión política frente al escenario que tenemos planteado, donde un sector de los gremios aprobó la propuesta y otros no. Y no queremos discriminar, no queremos dejar en inferioridad de condiciones a aquellos trabajadores que por alguna circunstancia hasta ahora los gremios no han decidido convalidar la propuesta oficial".

Tiro por elevación: Antes de poner de relieve la "inversión histórica" que está realizando la provincia en materia de Educación, Lifschitz se distanció de Macri al señalar que su política no tiene "nada que ver en materia de educación, de políticas sociales, con las políticas que lleva adelante el gobierno nacional. Si hay cuestionamientos a Nación me parece que hay que expresarlos donde corresponda".





MACRI-LIFSCHITZ.jpg Lifschitz se diferenció del gobierno de Macri no solo en materia salarial sino también social y política.



Punto final: "Todo esto tiene que estar puesto en la balanza, no podemos medir un punto más o un punto menos sino todo el contexto. Estamos haciendo una inversión histórica en salud, en los barrios con el plan Abre, por lo tanto hay plenas coincidencias con los objetivos de garantizar una educación pública de calidad para todos los santafesinos. En eso vamos a estar siempre del mismo lado", indicó el titular de la Casa Gris.