"Esperamos arribar a un pronto y rápido acuerdo", dijo el gobernador, quien esta mañana inauguró junto a la ministra Claudia Balagué obras en la Escuela Nº 35 "Juan María Gutiérrez" (exNormal 2).

Consultado por una posible mejora en el porcentaje de aumento, tal como reclaman los gremios, contestó: "Lo vamos a conversar con los dirigentes gremiales, pero no tenemos mucho margen. Santa Fe no es una isla y no podemos hacer cosas que el resto del país no está haciendo".

"Todas las provincias están cerrando acuerdos por debajo de lo que nosotros ofrecimos. Hemos hecho una propuesta ligeramente superior a la que se están haciendo y ademas hemos mantenido la cláusula gatillo como garantía para el trabajador, que nunca va a perder con la inflación", agregó LIfschitz al programa Procopio 830 de La Ocho.

Embed #Procopio830 | ️@MiguelLifschitz "El consenso fiscal pone límites, es la Ley la que lo establece. Más allá de cualquier valoración política es una pauta de buena administración" — La Ocho am830 (@laochoam830) 7 de marzo de 2018

Respecto del pacto fiscal y su incidencia en los porcentajes de las paritarias, apuntó: "Le pone límites, pero no es lo que nosotros firmamos, sino la ley nacional que se aprueba en el Congreso es la que establece los límites al gasto corriente", y que "ninguna provincia puede crecer en el gasto corriente más allá de la inflación".