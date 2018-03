Lifschitz confía en que habrá acuerdo con los docentes y comenzarán las clases 

El gobernador Miguel Lifschitz se mostró confiado en que el conflicto docente que impidió que hoy comiencen las clases en las escuelas santafesinas se resuelva cuanto antes y deslizó que la medida de fuerza tiene "un condimento nacional muy importante". No obstante, dejó flotando la posibilidad de que se descuenten los días de paro, ya que su administración no tiene "una decisión tomada" sobre el tema.

"Esta medida de fuerza si bien se ha decretado en Santa Fe tiene un condimento nacional muy importante, espero que a partir del miércoles retomemos el diálogo para poder llegar a un acuerdo y poder comenzar las clases", afirmó el mandatario provincial en un breve contacto con la prensa, al cabo del acto oficial en el que se entregaron los nuevos "patrulleros inteligentes" a la Unidad Regional II de Policía.

"Siempre hemos tenido un buen ámbito de conversación con los gremios de la provincia y estoy seguro de que este año no va a ser la excepción, lo mismo espero con los restantes gremios del sector público", comentó Lifschitz, quien se negó a recelar la propuesta que hará la provincia pasado mañana cuando se retomen las negociaciones paritarias que se interrumpieron después de se ofreciera un aumento del 15 por ciento en tres tramos.

Por otra parte, Lifschitz destacó que se haya sumado un nuevo fiscal federal al plantel de Rosario. Se trata de Fernando Arrigo, quien está en funciones dese pasado 1º de marzo. "Me voy a reunir con él en estos días, me han hablado muy bien de él, pero esta claro que no alcanza con la tarea individual de un fiscal o de un juez, necesitamos más estructura, más presencia de la Justicia Federal en la provincia de Santa Fe", disparó el gobernador.





Lifschitz criticó una vez más la inacción de la Justicia Federal de Rosario, sobre todo en lo que se refiere a la investigación de casos de tráfico de drogas en la región, y, para contrastar su labor respecto de su par provincial, recordó que "la mayoría de los casos que se están juzgando en la provincia son por asociación ilícita, por homicidio, por hechos de violencia y no por narcotráfico, como debiera ser".

También destacó el aporte tecnológico que representa la incorporación de 150 nuevos patrulleros a la lucha contra el delito en Santa Fe y aseguró que, más allá de casos puntuales, la labor que se lleva adelante desde el área de seguridad provincial tenido resultados muy positivos, tanto en la disminución de la violencia de los hechos delictivos sino también en la persecución y represión de las organizaciones criminales que operaban en la zona.

"Nosotros, más allá de algunos fenómenos episódicos, puntuales, creemos que venimos avanzando en un sentido positivo", indicó Lifschitz, y explicó: "Hace más de dos años que no se detectan en la provincia de Santa Fe de organizaciones complejas vinculadas al narcotráfico, ni tampoco de organizaciones de carácter internacional o nacional operando en la provincia. Hoy hay pequeños grupos, familiares en muchos casos, que ejercitan la violencia pero tienen poca capacidad logística".

"Sobre esos grupos la policía provincial está trabajando de manera intensa", apuntó el mandatario provincial, y añadió: "Hoy tenemos mucha más información de la que había unos años atrás, estamos muy encima de los temas, y creo que vamos a ir consolidando la tendencia que se dio en los dos primeros años de descenso de los índices de violencia y delito, más allá de los picos ocasionales que se puedan dar, en la tendencia estamos convencidos de que vamos a terminar este año con índices menores a los del año anterior".

