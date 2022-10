Liceo Avellaneda: docentes, alumnos y gatos para educar en una convivencia amorosa

"Esto puede pasar en una escuela como esta, que es una escuela amorosa". La afirmación de uno de los docentes de la Escuela de Enseñanza Media Particular Incorporada Nº 8004 -conocida como el Liceo Avellaneda - explica no solo el video que se viralizó en las últimas horas a través de las redes sociales de todo el país -donde Brian Martínez, uno de los docentes, da clases con un gato sobre los hombros cómodamente- sino sobre todo la cotidiana convivencia de los profesores y los más de 600 estudiantes con Tigro y Snarf, las dos mascotas del establecimiento.

La presencia de los animales no es nueva en el edificio de Córdoba 625, ese que en 2000 fue declarado patrimonio histórico de la ciudad. Antes de la pandemia estuvieron otras dos gatas, una que se escapó y no lograron recuperar y Lili, que con el asilamiento obligatorio "se mudó" a la casa de una de las docentes y ya no regresó.