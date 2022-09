Ley de humedales: reclaman reunión conjunta de las tres comisiones que deben discutirla

En declaraciones a LT8, el diputado rosarino expresó: “En realidad, hay ocho iniciativas de ley de humedales. Y desde nuestro sector estamos reclamando algo que venimos haciendo desde hace tiempo, y es una reunión conjunta de las tres comisiones de la Cámara de Diputados que intervienen en este tema”.

El legislador consideró que “de nada sirve que la comisión de recursos naturales, que es en general es donde hay más predisposición en poder avanzar para que la ley de humedales se apruebe, para que después suceda lo que sucedió en 2021. Es decir, se había aprobado un dictamen con un amplio acuerdo y la firma de todos los sectores políticos, y después durmió "el sueño de los justos" en la comisión de Agricultura, donde aparecen otros intereses en el medio”.

>> Leer más: Se terminó la tregua y Rosario volvió a ser invadida por el humo irrespirable de los incendios en las islas

“Por eso pedimos que sesione un plenario de comisiones de Recursos Naturales, de Presupuesto y la de Agricultura. Y el legislador que no esté de acuerdo, que ponga las cartas sobre las meses y diga en qué no está de acuerdo y haga propuestas de cambios, porque sino jugamos una especie de juego fantasmagórico donde nadie sabe bien quién está de acuerdo y quién no”, subrayó.

humo en la ciudad3.jpg El humo de los incendios en las islas llegó otra vez a Rosario. Foto: La Capital / Celina M. Lovera.

"Hay un cruce de culpas y no una investigación sólida"

Por su parte, la presidenta de la comisión de Salud del Concejo, la edila socialista Susana Rueda, consideró que “es paradójico” el regreso de las quemas en las islas tras la audiencia que se hizo el viernes en el Palacio Vasallo para debatir la ley de humedales. Dijo que lo que se vive ahora en esta nueva invasión de humo sobre la ciudad “es desesperante, porque parece que este problema sólo le importa a los rosarinos”.

>> Leer más: Desde Salud recomiendan suspender las clases de educación física por el humo

También en declaraciones a LT8, la legisladora sostuvo que en la sesión del viernes “estuvo un productor agropecuario que vive en las islas y que dijo que el fuego no es un producto de la quema para mejorar pasturas para el engorde de ganado, que los productores agropecuarios no tienen nada que ver y responsabilizó a los inversores inmobiliarios”.

Rueda manifestó que “hay un cruce de culpas, pero lo concreto es que no hay gente detenida ni investigación sólida respecto a los verdaderos culpables de las quemas. Además, no hay un operativo clave del gobierno nacional de investigación y de reparación de lo que ocurre en el humedal”.

>> Leer más: Humor ante el humo, mecanismo de defensa de los rosarinos en redes

“Tenemos una ley de humedales que estuvo cajoneada durante años, mientras los rosarinos no podíamos respirar. Por eso digo que parece que los incendios nos importan sólo a nosotros. A las autoridades nacionales no les importa no sólo la salud de los rosarinos, sino tampoco de los habitantes de San Nicolás, San Lorenzo, Villa Constitución o de cualquiera de las ciudades ubicadas en el cordón industrial. ¿Quién puede dudar de que si este humo hubiese estado presente en Capital Federal ya estaría resuelto el problema?”, se preguntó finalmente la concejala.