El periodista de deportes Marcelo Lewandowski fue uno de los grandes protagonistas en las elecciones de ayer. Dio un verdadero batacazo al vencer a Mónica Fein y ser consagrado senador por el departamento Rosario.

Prácticamente sin haber podido descansar debido a los festejos, el legislador electo hizo una valoración un poco más fina de su performance electoral de ayer. Y anticipó esta mañana que sus proyectos estarán en enfocados en mejorar la seguridad y en recuperar el empleo.

En declaraciones al programa "Zysman 830" que se emite por La Ocho, Lewandowski señaló: "El crecimiento que tuve de las elecciones Paso para acá fue exponencial. Me sorprendieron mucho los resultados en Villa Gobernador Gálvez y en Granadero Baigorria. También haber ganado en Funes, Pérez, en Pueblo Esther, un reducto socialista. En esta localidad mi desempeño no fue malo en las Paso, pero ahora fue excepcional ganar con una intendencia del socialismo".

El periodista se mostró sorprendido "para bien" por la cosecha de votos en la región. "Sólo perdí en Arroyo Seco. Gané en casi todas las ciudades del departamento y en Rosario, donde saqué casi 200 mil votos. Eso fue abrumador y me asusta para bien. La respuesta del ciudadano fue extraordinaria. Me hace sentir mucho más comprometido".

marcelo.jpg El periodista de deportes fue uno de los grandes ganadores. Foto: La Capital / Gustavo de los Ríos.

"Esos votos que vienen ahora que todo es alegría, a la hora de los reclamos voy a ser al primero que le irán a reclamar. Uno tiene un doble compromiso. Si uno pensara que esos votos son solamente peronistas no comprendería la realidad. Hay mucha gente que no es del justicialismo y me acompañó con el voto. Si te acompaña el que no piensa igual que vos, hay que valorar mucho más. Hay un doble esfuerzo para hacer", añadió.

Lewandowski consideró que los resultados electorales se dieron porque "hay un desgaste evidente del socialismo. Treinta años en Rosario y doce en la provincia fueron fue demasiado, con temas que no supieron resolver, como la inseguridad que es el tema que más preocupa. Y el peronismo hizo lo que tenía que hacer hace mucho tiempo. Dejar atrás egoísmos y pensar en el conjunto. Y en Juntos están todos los sectores representados. La otra cuestión fue tener una figura como María Eugenia Bielsa a la par de Perotti para recorrer la provincia y demostrar que aquí había un conjunto y no en un grupo de individualidades".

"Con Omar Perotti en la gobernación la cosa cambia. Vamos acompañar los proyectos que haya que acompañar, o modificarlos, pero hay dos ejes fundamentales. Uno es la falta de trabajo. Hay que articular acciones para acompañar al Poder Ejecutivo en la implementación de medidas que permitan resurgir a la pequeña y mediana empresa. El Poder Legislativo tienen que acompañar al gobierno en ese aspecto. El otro eje es la inseguridad. No es sólo conducir a la policía, sino que hay que trabajar para estar cerca de las instituciones de los barrios. El Estado se retiró de los barrios y hay que reconstruir el tejido social con las entidades intermedias", añadió.