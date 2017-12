El viernes pasado se puso en marcha el operativo "Río y Sol" de la Prefectura Naval Argentina (PNA), que regula el uso y la conducta de los usuarios de lanchas, botes a vela y kayaks, entre otros dispositivos.

El jefe de la seccional Rosario de la PNA, Paulo Baldini, aseguró que incrementarán la presencia de efectivos y que se sancionará, principalmente, a quienes naveguen de forma imprudente.

Respecto a las medidas que tomarán durante la temporada, Baldini afirmó que pretende que sean "ejemplificadoras" ya que, insistió, "no es lo mismo la tierra que el agua, porque el agua no te da una segunda oportunidad".

"Identificaremos a quienes estén involucrados en una conducción imprudente, que en el río es fácil de determinar, y el primer control que se le realizará, antes de pedir cualquier documentación, es el de alcoholemia", describió Baldini.

En esa línea, advirtió que "a quienes naveguen y den con alcoholemia positiva y pongan en riesgo la vida de otros, se les iniciará actuaciones judiciales y administrativas. Iremos con el máximo de rigor. Hay que tratar de generar conciencia", aseguró.

Además, relató que harán controles de alcoholemia "selectivos, en distintos puntos a determinar".

El prefecto comentó que la gente también es de ayuda y que hubo personas que se acercaron a Prefectura para informar de hechos de imprudencia que facilitan la identificación de distintos factores de riesgo.

Sobre ello, detalló: "Confiamos en la palabra de las personas que se acerquen a denunciar navegaciones imprudentes. Lo empezamos a implementar la temporada pasada y tuvo mucha repercusión y éxito".

"Aquella persona que sienta que su vida corrió peligro por una navegación imprudente y que logre identificar a la embarcación, puede labrar una exposición y nosotros iniciaremos actuaciones. Incluso, si la situación de riesgo está bien documentada, haremos una consulta judicial sobre cómo proceder en cada caso", enfatizó Baldini.

Sobre la concientización que hay en la gente, el jefe de la PNA de Rosario aseguró que "todos colaboran en bien de llevar un poco más de control al agua. Hace 20 años, previo a esta fecha, teníamos más de 25 ahogados en dos lugares clave: el remanso Valerio y «la medialuna», en Pueblo Esther. Este año hubo sólo dos personas ahogadas, cuando fue la creciente del (arroyo) Saladillo".

"Nuestra gente nota fácilmente a quienes navegan de manera imprudente. La gente que no sabe interpretar al río porque no sabe acatar las reglas del río, no tiene lugar para pertenecer a este sector", enfatizó el jefe de la PNA de Rosario.