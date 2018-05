Le quitaron la licencia a un taxista que golpeó a otro en la Terminal

La Municipalidad le quitó ayer la licencia e inhabilitó para trabajar al menos por 30 días a un taxista que agredió a trompadas a otro cuando intentó subir pasajeros en la parada de la Terminal de Omnibus Mariano Moreno. Pero a su vez, los funcionarios revelaron que el chofer agredido tenía carnet habilitante, pero no estaba registrado para conducir ningún coche de alquiler; y si bien hubo solidaridad del gobierno local con la víctima, la dueña de la chapa del taxi que conducía también será citada para dar explicaciones. Los funcionarios insistieron en que las paradas "son públicas y libres para todos". Ahora se evalúa ampliar la presencia de inspectores, tanto en Cafferata como en Santa Fe.

La viralización de un video filmado el 28 de abril y en el que se la agresión a Lucas F. cuando fue a buscar pasajeros a la Terminal de Omnibus reactivó la polémica por la "exclusividad" de las paradas de ese sitio que se arroga un grupo de taxistas. Los hechos de violencia se sucedieron en los últimos días, cuando mujeres taxistas también fueron agredidas y amenazadas en la parada que está por calle Santa Fe.

En tanto, ayer Lucas F. denunció haber sido baleado por una persona que se bajó de un auto blanco junto a otra en la zona de Superí y Rondeau. Una de ellas (según su relato), le disparó en la pierna derecha.

"Me dice no vayas más a la Terminal y me dispara", describió a La Capital al reproducir el ataque, que se habría producido a las 23 del miércoles. El hombre de 29 años indicó a este diario que acudió a Tribunales y, en relación al proyectil que recibió en la pierna, expresó que le produjo "algo superficial, no tan grave".

En medio de las declaraciones periodísticas y de la trascendencia del incidente, Lucas F. le confió estar "pensando seriamente en dejar de ser taxista, porque esto ya colmó todos los límites".

Mientras tanto, la virulencia con la que actúa un grupo de taxistas tuvo repercusión en el Concejo (ver aparte).

La secretaria de Transporte, Mónica Alvarado; el titular del Ente de la Movilidad, Carlos Comi, y el de Control y Convivencia, Guillermo Turrin, destacaron ayer que, a partir de las videocámaras en el lugar, se pudieron rastrear las escenas de la agresión que filmó Lucas F. dentro del habitáculo de su taxi. Así, se identificó tanto al agresor (le pega trompadas desde el exterior) como al agredido el 28 de abril.

Al responsable del taxi RA 3.219 (agresor) se le caucionó la chapa y se lo excluyó como chofer del padrón de habilitados, al menos por 30 días. En cuanto al agredido, los funcionarios se solidarizaron con él, pero remarcaron que "no estaba relacionado con la licencia de taxi en la cual estaba conduciendo".

"No hay denuncia policial. No hay denuncia de vecinos. Nos comunicamos con Fiscalía y no pudimos constatar el episodio", dijo Comi.

Lucas F. estaba manejando el taxi RA 3.857, pero Comi indicó que "la dueña de la chapa no lo tiene inscripto entre sus peones habilitados (lo estuvo hasta febrero pasado). Eso merecerá algún tipo de sanción", destacó.

Ayer, la titular de esa licencia declaró que "no había tenido inconveniente alguno con sus choferes en la Terminal". Y hoy está nuevamente citada para explicar por qué ese chofer estaba arriba de su taxi sin la debida declaración. Mientras tanto, el vehículo fue llevado al corralón.

"La agresión en la Terminal existió, su autor fue identificado y nos ponemos a disposición de la víctima", resaltó Comi.

Sin embargo, sobre la posterior denuncia del chofer, quien dijo que lo balearon en la zona norte, "no se puede hacer una vinculación, constatarla, ni saber cómo fue el hecho", remató el responsable del Ente de la Movilidad.