"No tengo plata, y no voy a pagar porque además no corresponde". Así de empecinada estaba Joaquina, una vecina de barrio Pichincha que recibió una factura de Aguas Santafesinas de 39 mil pesos, pese a que ni siquiera tiene medidor en su domicilio. Finalmente, la empresa admitió un error y va a anular la factura de monto desorbitante.

Sin embargo, el reclamo y la rectificación de Aguas no fueron tan simples. Joaquina llevaba largos días con sus quejas por la factura de $39.078,05, correspondiente al consumo de 900 metros cúbicos de agua. "Dicen que la medición está bien, pero yo no tengo medidor en mi casa", se quejaba Joaquina, que vive en un departamento de pasillo de Brown al 2800.

Hizo varios reclamos, pero desde la empresa insistían en su posición. "El viernes me llegó una nota diciendo que era la medición correcta y que me fije si tenía fugas", se quejó la dueña de casa, quien además remarcó: "No tengo esa plata para pagarlo y además no voy a pagar porque no corresponde, porque no lo consumí".

Finalmente, Aguas Santafesinas reconoció "un error de carga de información. Se cargaron los datos de otro inmueble sobre éste, que no tenía medidor", dijo Guillermo Lanfranco, de Relaciones Institucionales de la empresa.

"Vamos a anular esa factura y vamos a hacer un nuevo cálculo para que pague lo que corresponde", indicó, además de señalar que instalarán un medidor en el domicilio.