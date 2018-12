A Norma, como a muchos, no le alcanzó el sueldo para pagar las facturas y Litoral Gas le cortó el servicio pese al fallo de la Justicia Federal que dispuso la suspensión de la interrupción del fluido "a los usuarios vulnerables". Ahora la jubilada, a través de la Multisectorial contra los Tarifazos, hizo una presentación en la Justicia penal contra la empresa por extorsión y por incumplimiento de una orden judicial. "Litoral Gas no llevó adelante ninguna de las actuaciones que se deben realizar antes de retirar el medidor, entre las que se cuentan corroborar si se trata de una persona en situación de vulnerabilidad social y económica, como es el caso de Norma", explicó a LaCapital Juan Alcaraz, abogado de la entidad. El caso de la mujer no es el único. El letrado ya hizo 18 presentaciones ante la empresa en pos de evitar las interrupciones del servicio y hay otras pendientes para la semana próxima. "Esto recién empieza, la gente no puede pagar y aún faltan los aumentos de 2019", advirtió el profesional (ver aparte).

El de Norma se convirtió semanas atrás en un caso paradigmático de la situación que atraviesan los jubilados y pensionados que no pueden afrontar las boletas de servicios, y que a diario se ven obligados a elegir entre pagar, ir al supermercado o comprar los medicamentos.

En la vivienda de barrio Belgrano donde vive, la mujer no tiene más que un calefón, una cocina y una estufa a gas natural. Es más, aclara que por sufrir problemas respiratorios necesitó mantener la casa templada durante este invierno.

"No pude pagar", dijo a los medios pocos días después de que Litoral Gas decidiera retirar el medidor sin tocar el timbre para avisarle y hacerlo, en cambio, a través de una notificación por debajo de la puerta.

Norma venía acumulando deudas desde el tercer trimestre de este año a partir de haber recibido cuentas siempre superiores a los 5 mil pesos que incluso llegaban a rozar los 6 mil. Su hija había colaborado en varias oportunidades para que llegara a fin de mes, pero quedó desocupada y esa ayuda también desapareció.

Denuncia

Tras hacer una presentación en las oficinas de la empresa y no tener respuesta, el caso de Norma llegó ayer al Centro de Justicia Penal. "Hicimos en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) una denuncia para que se investigue si los hechos sucedidos constituyen por parte de los directores y gerentes de la firma los delitos de extorsión e incumplimiento de una orden judicial, ya que, además, no se cumplimentaron los pasos necesarios para que la mujer pudiera demostrar su situación de vulnerabilidad social, ni tampoco hubo intimación previa", explicó el abogado.

Para Alcaraz, el corte del servicio a través del retiro del medidor sin mediar trámite "es una extorsión", sobre todo teniendo en cuenta que el 14 de noviembre "se hizo una presentación en la empresa planteando la ilegitimidad del retiro y no hubo respuesta alguna".

La misma denuncia además plantea "la desobediencia a una orden judicial", dijo el profesional en referencia al fallo que en mayo pasado emitió el Juzgado Federal de Dolores a partir de una presentación de la Asociación de Consumidores Argentinos y donde se resolvió con una medida cautelar que "todas las prestatarias del servicio de gas del país se abstengan de llevar adelante cualquier corte o suspensión del servicio como consecuencia de falta de pago".

Control

Si bien la presentación apunta fundamentalmente a la firma prestataria del servicio, el abogado también cuestionó al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas). "Para hacer el retiro del medidor, la empresa tiene la obligación de dar comunicación al organismo regulador —continuó—. Hay que determinar si ese trámite fue hecho, y al mismo tiempo vamos a solicitar un informe para saber si el ente está cumpliendo su función de control y de haber notificado a las empresas del servicio la medida cautelar que está vigente".