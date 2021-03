"Las vacunas no previenen de forma absoluta los contagios de coronavirus"

“Las vacunas actuales, de primera generación, no son la solución definitiva para erradicar el Covid, pero aún así es fundamental aplicárselas porque evitan la mortalidad y las formas graves de coronavirus. Esto se está viendo en todo el mundo”, señaló la especialista.

Además, comentó que “en otros países se están detectando beneficios secundarios como contagios más leves, menor carga viral y hasta menos cantidad de contagios”.

Por eso recalcó la importancia de “seguir utilizando el tapabocas, mantener la distancia social y continuar con el lavado de manos, también las personas que ya fueron vacunadas porque es una falacia pensar que por haber recibido las dosis uno no se puede contagiar”, explicó.

De hecho, en estas últimas semanas, en distintos efectores de la ciudad, se recibieron a pacientes jóvenes contagiadas de Covid que habían sido inoculados con las dos dosis de vacunas.

“No nos podemos descuidar”, enfatizó la médica, y dijo que está “en desacuerdo” con los viajes de egresados y con las fiestas multitudinarias. No así con las clases: “Es fundamental que las escuelas abran y si se cuidan los protocolos indicados, no hay problemas. El tema es que las burbujas que se diseñan para las aulas se tendrían que mantener afuera. O sea, si un chico se junta con un grupo en la escuela, afuera debería salir sólo con ese mismo grupo. Si luego se amontonan todos afuera están tirando por tierra todo el trabajo de los docentes y directivos”, disparó sin medias tintas.

“Hay una cuota importante de responsabilidad personal en el cuidado y en lograr que deje de expandirse este virus que aún seguimos estudiando”, dijo la especialista.

Subirá aseguró que la segunda ola “eventualmente va a llegar” por cómo actuó el virus en otros países. “Tal vez se expanda de manera más atenuada si hay más personas vacunadas”, adelantó.

Vacuna alemana

El sanatorio Parque de Rosario fue el primero en sumarse en el país a la investigación que está llevando adelante el laboratorio Bayer de la vacuna CureVac. Se necesitan 36 mil voluntarios en el mundo para comprobar los efectos de estas inoculaciones.

“En Rosario ya participaron 200 personas y hoy (por este martes) abrimos la convocatoria a 400 voluntarios más que quieran inocularse con la vacuna o con el placebo y permitir así seguir estudiando los efectos contra el Covid”, explicó Subirá, quien también forma parte de este equipo de investigación.

Los rosarinos respondieron en forma masiva. Apenas se abrió la convocatoria, en las primeras dos horas se completó el cupo, y este martes se saturó varias veces la página web del sanatorio donde se recepcionan las inscripciones.

Según Subirá, al ritmo que va la investigación, la vacuna de Bayer podría estar disponible a mitad de año.

El paro municipal no afecta a la vacunación

La Federación Santafesina de Trabajadores Municipales (Festram) realizará este miércoles y jueves un paro por no contar con una propuesta de recomposición salarial adecuada. El titular del gremio, Antonio Ratner, aclaró que la medida no afectará a las áreas esenciales, como la vacunación en los centros municipales de distrito, ni en la ex Rural, donde se seguirá inoculando a las personas convocadas tal como se viene llevando a cabo. En cambio, la medida de fuerza sí afectará a las tareas administrativas.

“Al no obtenerse una propuesta de acuerdo salarial razonable ratificamos el paro, sin asistencia a los lugares de trabajo”, comunicó el gremio que aglutina a los trabajadores municipales.

La determinación se hizo tras diversos “contactos y diálogos entre intendentes y sindicalistas integrantes de la paritaria municipal”, en los que “no surgió ningún tipo de propuesta que pueda ser indicio de un acuerdo salarial razonable”.

Desde la Federación sostuvieron que “las reuniones y conversaciones realizadas en estos días fueron sin un criterio unificado del sector de los intendentes, motivo por el cual no les permitió construir una propuesta consensuada y sensata”.

Cabe destacar que “desde el sector sindical se pidió que se pagara a cuenta la cláusula gatillo, mientras se define la política general para 2021”. Este planteo lo realizaron en la primera reunión y tenía como objetivo “cubrir el deterioro salarial y evitar un conflicto a corto plazo. La negativa a esta iniciativa fue la necesidad de contar con aumentos de referencia nacional y provincial, y ahora que esta información está disponible, tampoco hubo ofrecimiento real en porcentuales para la política salarial”.

Este planteo se hizo en la reunión paritaria del 8 de marzo, con una semana de espera para llegar a un acuerdo, pero no hubo definiciones.

Debido a todo esto, Festram comunicó que “se ratifica el paro (para este miércoles y jueves) en reclamo de una propuesta que, lamentablemente, con la extensión de los tiempos de negociación, hace que se profundicen las diferencias y se promueva el conflicto. Por último instamos a los intendentes y presidentes comunales a lograr un acuerdo salarial que supere la inflación”.