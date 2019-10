Sin dudas este es un año que ha golpeado el bolsillo de los argentinos, y las perspectivas para el verano no incluyen, para una parte importante de la población, la posibilidad de viajar. Por eso muchos rosarinos ya se resignan a planificar unas vacaciones "gasoleras" en la ciudad, pero que, aun así, tiene costos bastante más elevados que en la temporada 2018-2019.

La suba del dólar hizo añicos los sueños de pensar en Brasil o Uruguay, y la inflación desbocada con la consiguiente pérdida del poder adquisitivo también complica incluso una escapada a Córdoba o la costa atlántica del país. Pero, ¿cuánto saldrá veranear en Rosario para una familia tipo?

Costa norte

La cercanía del río Paraná permite pensar en unas vacaciones low cost con los pies en el agua. La zona norte posee, además de la Rambla Catalunya, de acceso gratuito, el balneario La Florida, las piletas del parque Alem y los muelles para cruzar a la isla. Pero en una economía tan inestable como la argentina, los precios obviamente variarán de un verano a otro.

En el balneario La Florida, si bien falta el decreto que disponga los aumentos (saldría a fin de mes), LaCapital pudo saber que la entrada que hoy vale 70 pesos pasaría a 100. Los menores de 8 años ingresan gratis, al igual que los jubilados que cobran la mínima presentando el recibo correspondiente. Las reposeras, que se cobran 50 pesos, y las sombrillas que cotizan 90 también sufrirían un aumento, pero aún no hay precisiones sobre el porcentaje.

El costo incluye todos los servicios de vestuario, guardavidas, área de baño, seguridad privada dentro del predio, acceso a espacios del complejo, como canchas de fútbol, voley, así como a los torneos y encuentros que se producen los fines de semana.

Por otra parte, el acceso a las piletas del parque Alem, que abren el 23 de noviembre, también se incrementará de los 100 pesos con los que cerró la temporada anterior a un valor de entre 120 y 150 pesos. La revisación médica y odontológica obligatoria puede realizarse en el lugar, y los costos dependen del valor del sellado de los colegios de médicos y odóntologos, pero el carné puede usarse durante toda la temporada.

En tanto, los taxis lancha que cruzan desde el muelle náutico unificado que se ubica en la costanera y Ricardo Núñez (Rambla Catalunya) y van a paradores en la zona de islas frente a la costa norte aún cobran el cruce ida y vuelta 200 pesos, como la temporada anterior, pero teniendo en cuenta la dinámica que viene teniendo año a año, podrían experimentar también una suba.

Costa central

Quienes viven en el centro eligen muchas veces el circuito de clubes de pescadores con terrenos concesionados por la Municipalidad en la barranca de la costa central. El más conocido es el club Mitre, que integra el grupo junto a la Peña Náutica Bajada España (también tiene un sector de asadores para visitas), la Peña Rosarina de Pescadores Deportivos y el Círculo de Cazadores de Rosario Guillermo Tell, aunque estos dos últimos sólo tienen restaurantes, llamados Los Jardines y Neón.

El sector de camping del Mitre, que incluye parrilleros y mesas, comienza a ocuparse desde la primavera y a lo largo del verano. Los fines de semana hay que llegar temprano para conseguir lugar (no se toman reservas y lo que prima es el estricto orden de llegada), y en diciembre hay un pico de ocupación por las despedidas de año.

Para el acceso hay una tarifa para los visitantes ocasionales de 100 pesos por día para mayores y 50 para menores. Aún no planean un aumento de la entrada, pero en caso de que haya un incremento, creen que no superará los 150 pesos, de acuerdo a los valores que manejan los clubes de la costa cercanos. "El tema es no apretar con el precio por los costos en general, no se puede subir mucho", comentan desde el club.

Otra opción es asociarse, lo que permite acceso ilimitado a la zona de camping, aunque la demanda es grande y hay lista de espera para pedir la incorporación. Las cuotas mensuales son por ahora de un bono individual de 350 pesos, 420 pesos para el grupo familiar y 170 pesos para los jubilados.

El pico es en diciembre, cuando se maneja un caudal grande de gente prácticamente todos los días, en especial a la noche. Enero y febrero merma un poco, y el público se acerca más que nada a la noche los jueves, viernes y sábados, y al mediodía los sábados y domingos.