"Me cortaron las piernas", lamentó esta tarde el titular de la firma Proyectables Rosario, cuyas máquinas fueron robadas durante el transcurso del fin de semana de la obra que se levanta en la Universidad Nacional de Rosario (UNR), sobre las barrancas frente al río. Según precisó el damnificado, los equipos secuestrados son importados y están valuados en 2,5 millones de pesos. Fiscalía ya tomó la denuncia.

En diálogo con La Capital, Fernando A., el dueño de la firma que proveyó sus equipos a la constructora que edifica el aulario en La Siberia, no sale de su asombro por la sigilosa maniobra con la que se manejaron los delincuentes para trasladar desde una barranca “equipos que cada uno pesa 250 kilos”, al tiempo que se preguntó “cómo nadie vio nada” ante semejante tarea que a su entender demandó trasladar “más de 130 metros” tres máquinas pesadas y “cien metros de cable pesado”.

El propietario contó que la sorpresa se la llevó el lunes a las 7.30 de la mañana, cuando fue a trabajar como todos los días a la obra ubicada en el Centro Universitario y no había nada. “No estaban los cables ni las máquinas, no puede ser que el sereno no vio nada y dijo que el perro tampoco ladró, cuando se ven claramente las huellas del perro y el calzado de la gente que seguro estuvo montando los equipos”, apuntó.

A la hora de fundamentar la precisión con la que se manejaron los delincuentes para apoderarse de las máquinas de trabajo, el dueño de la firma también precisó: “Se subieron a dos columnas enormes y distantes de aproximadamente 60 metros para sacar los cables, los desenrollaron y luego sacaron las máquinas por el frente que da a avenida Belgrano, donde tuvieron que desarmar una baranda y bajaron otros dos metros, no sé cómo hicieron”.

>> Leer más: Robaron tres costosas máquinas de la obra en construcción del Centro Universitario de Rosario

Desde allí, siempre de acuerdo a su hipótesis, “cargaron los equipos en una camioneta y salieron por Circunvalación hacia el lado de 27 de Febrero porque aún estaban las marcas de yeso fresco, con lo cual también me da la pauta que el robo fue esa misma noche (en alusión la madrugada del lunes)”.

En síntesis, los ladrones se llevaron dos máquinas de revoque (Turbosol Avant y Turbosol Giotto) y una mezcladora de 400 litros, valuadas entre las tres en “2.500.000 pesos”. “Son máquinas importadas de Italia, te imaginás que con esto me cortaron las piernas”, sentenció el damnificado, de acuerdo al costo estimado en el mercado.

La denuncia ya ingresó en mesa de entradas en el Ministerio Público de la Acusación (MPA), aunque desde Fiscalía indicaron que los terrenos de La Siberia son de jurisdicción federal, por lo cual el caso será elevado a la fiscalía federal.