El titular de la Cámara de Empresas Inmobiliarias de Rosario (Cadeiros), José Ellena, confirmó que en los últimos dos meses se registró un aumento en la morosidad de los inquilinos. Quienes no pueden pagar al final se terminan mudando a una vivienda más económica o directamente vuelven a la casa de sus padres.

Ellena explicó que la morosidad promedio se ubica históricamente en un 1,8 por ciento, pero que en lo que va del año esa cifra se elevó al 3 por ciento. Y si se toman sólo los últimos dos meses, el promedio trepa al 5 por ciento.

"Ha subido mucho la morosidad. Y a quien le cuesta afrontar los pagos termina negociando, desocupando la unidad para ir a un lugar más económico o vuelven a la casa de sus padres", apuntó el titular de Cadeiros.







alquiler.jpg Sondeo y análisis. Los datos obtenidos corresponden al segundo trimestre de este año.



Ajuste anual. Consultado por el ajuste anual en los alquileres, dijo que hoy los nuevos contratos se pactan con un aumento de entre un 25 y un 30 por ciento.

"Como intermediarios tenemos que ser muy cautos al momento de pactar condiciones, porque no escapamos de la realidad. El que va a pagar es un asalariado, quien más está perdiendo poder adquisitivo", indicó Ellena.

También dijo que cuando las viviendas pasan dos o tres meses sin ser alquiladas, recomiendan a los propietarios bajar el alquiler. "Hay quienes acceden y quienes no. Pero no va a haber ley que haga variar la posición del dueño".

Paro de inquilinos. Ellena consideró además que es "inviable" la amenaza de los inquilinos de no pagar el mes de diciembre si no se sanciona la ley de alquileres. Dijo que esa medida "no es representativa y no conseguirá el objetivo buscado".

Al ser consultado sobre qué opinaba sobre la medida de protesta que surgió desde una ONG que representa a los inquilinos, Ellena respondió: "Es un mamarracho. Es impracticable porque no es representativo. El que no pague el alquiler va a caer en un incumplimiento de un contrato que se celebró entre privados, sin una representatividad acorde".

En declaraciones al programa "Zysman 830" que se emite por La Ocho, el presidente de la cámara de inmobiliarias remarcó que la iniciativa apadrinada por la Concejalía Popular de no pagar los alquileres en diciembre "es una medida equivocada" porque "hay una ley que está en tratamiento y las inmobiliarias trabajamos conforme a la ley vigente. "Si hubiera que modificar la normativa, tienen que movilizarse hacia quienes tienen que trabajar en esa ley para la misma se apruebe o se modifique", agregó.

"No es no pagando o incumpliendo el contrato como se logrará ese efecto. Desde nuestro punto de vista no lo vemos posible. Es un acto demagógico, tribunero, que no va a tener el efecto buscado".