Las galerías y el microcentro, los más golpeados por la recesión y la pandemia

La problemática no es ni nueva ni poco mencionada. Las persianas bajas y los carteles de alquiler que permanecen en el tiempo son un indicador que desde hace tiempo está en boca de comerciantes y corredores inmobiliarios, así como el fortalecimiento de los centros comerciales a cielo abierto de muchos de los barrios rosarinos, aunque no de todos. Sin embargo, en la discusión las cifras que se manejan, señalaron dirigentes, investigadores y funcionarios, no siempre tienen la certeza que se requiere para transformarlas en un indicador estadístico confiable.