"Cuando la coordinadora del viaje de los chicos de quinto nos citó para explicarnos detalles del recorrido, nada dijo de los controles a los choferes", se quejó Romina Sapir, la mamá de uno de los alumnos del Colegio La Salle que el pasado 26 de agosto partieron a Buenos Aires desde la terminal de colectivos.

Fue, así, a instancias de ella, que se realizó la fiscalización en la que se detectó que un chofer estaba alcoholizado. El conductor del micro fue impedido de viajar y le retiraron la licencia: tenía 0,16 gramo de alcohol en sangre. Mientras tanto, el contingente tuvo que esperar que llegara otra persona para efectivizar el traslado.

La salida de los tres colectivos para todas las divisiones estaba prevista para las 2.30. "Llegué diez minutos antes de las 2 y, apenas entré a la zona de plataformas, vi a los inspectores. En ese momento, les dije que les hicieran la prueba a los choferes, contratados por una empresa de Arroyo Seco", contó la mujer.

"Los conductores estaban sorprendidos y el que tuvo test positivo dijo que fue por el efecto de pastillas para la presión", añadió la mamá disgustada por la ausencia de previsión por parte de los responsables escolares.

"Si no hubiera sido por mí, no sé lo que habría pasado", lamentó antes de exigir "que sean la escuela y la misma empresa contratada las que soliciten este tipo de acciones porque, incluso saliendo de la Terminal, pueden no hacerse porque la CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte) tiene un horario limitado, de 8 a 14.30, según me dijeron en la estación".