Arlen Buchara, Lucía Demarchi y Lucía Rodríguez son las editoras y mentoras de 19. Una cartografía narrativa de Santa Fe. Las tres son periodistas y les interesa la lectura y la escritura. Y los viajes, claro.

"Hace poco leí a una autora que decía que escribía desde el orgullo del lector. Me gustó esa idea para pensar en la escritura como otra forma de entender la lectura, como respuesta y pregunta a lo que hacemos", dice Buchara. Demarchi le suma la importancia de la mirada del otro. "Ver eso que uno no ve porque nos motivan, sorprenden y conmueven distintas cosas". Para Rodríguez, el valor de la escritura radica en que "requiere no sólo un tiempo sino un proceso sobre la singularidad y la expresión de lo propio, aún cuando no se hable de uno mismo".

Lo cierto es que las tres escriben y se asumen como lectoras. Les interesan escrituras y lecturas diversas.

Y ahí quizá aparece la conexión con los viajes. Hay como un territorio común habitado por un tiempo similar cuando se escribe, se lee o se viaja.

"Viajar es ponerse en contacto con otros lugares que no elegimos para vivir. Conocer otros paisajes, otra gente, otros modos y modificarse una con esos contactos", explica Demarchi, Buchara coincide y agrega: "También es salirse de la rutina y vincularse desde otro lugar, en el que el tiempo ya no está marcado por el ritmo del día a día. Escribir en los viajes responde también a eso". Sobre ese cruce también habla Rodríguez: "Para mí viajar es bajar la agenda mental, apagarla. Poder pensar desde el deseo y perderme en caminar, en leer, en no hacer nada. Y escribir es un ejercicio de construcción de mundos, realizado a fuerza de voluntad y de corrección".

Ellas diseñaron la cartografía, contactaron la tripulación y ahora invitan a que los lectores a ser los navegantes de un territorio donde la narración es como un relato siempre en construcción. Como un viaje.