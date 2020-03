Las Bolsas y los granos tuvieron otra jornada de respiro a nivel global

El índice S&P Merval subió 10,25 por ciento ayer, impulsado por un rebote técnico y por la buena performance de los mercados internacionales. El riesgo país se mantuvo estable en 4.297 puntos básicos.

En Wall Street, el Dow Jones ganó 2,39 por ciento y acumuló una suba de 13 por ciento en dos días, luego del acuerdo entre demócratas y republicanos sobre el paquete de estímulo económico destinado a trabajadores y empresas para paliar la crisis del coronavirus valorado en dos billones de dólares.

La Casa Blanca y los senadores alcanzaron ayer un acuerdo en torno a un paquete de ayuda de casi 2 billones de dólares, el más grande de la historia estadounidense. Los detalles completos del plan aún no se hicieron públicos, pero diversos medios dijeron que del total de dinero, unos u$s 250.000 millones se reservarán para pagos directos a individuos y familias, u$s 350.000 millones para préstamos para pequeñas empresas, u$s 250.000 millones para beneficios de seguro de desempleo y u$s 500.000 millones para préstamos a empresas en dificultades.

El comportamiento de los mercados de las últimas ruedas sugiere que las intervenciones de los distintos gobiernos y bancos centrales empiezan a rendir frutos, pese a que los indicadores macroeconómicos todavía muestran signos negativos.

En Europa, nueve líderes comunitarios, entre ellos el presidente del Consejo de Ministros de Italia, Giuseppe Conte, y el presidente francés, Emmanuel Macron, firmaron una carta conjunta para pedir, en vista de la cumbre europea de hoy se creen "coronabonos" para afrontar la crisis económica debida a la pandemia. La carta fue firmada por España, Francia, Portugal, Eslovenia, Grecia, Irlanda, Bélgica, Luxemburgo e Italia.

Por otro lado, el FMI y el BM solicitaron que los tenedores de deuda de países pobres aplacen los cobros, para ayudarlos en términos de liquidez a luchar contra la pandemia de coronavirus.

S&P Global Ratings pronosticó ayer que Ecuador entrará en situación de default de forma "inevitable" en los próximos seis meses, y rebajó la calificación del país en tres peldaños. El gobierno anunció el pasado 23 de marzo que retrasaría los pagos de bonos con vencimiento en 2022, 2025 y 2030, por un total de 200 millones de dólares. El Ejecutivo planea dedicar más recursos para satisfacer las necesidades atención médica.

En el mercado de deuda soberana argentina, los bonos marcaron bajas de entre 3 por ciento y 12 por ciento en todas sus variantes.

Por el lado del mercado de granos, Chicago operó con nuevas alzas ayer en las cotizaciones del trigo y el maíz, y resultados mixtos en el caso de la soja.

El aumento continúa empujando a mayores valores para los contratos. También hay un reacomodamiento de posiciones de los traders internacionales.

La actividad comercial en el mercado de granos de la Bolsa de Comercio de Rosario estuvo ayer focalizada en la soja, que tuvo una mejora en los valores ofrecidos por la oleaginosa.