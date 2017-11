La presidenta del bloque del Frente para la Victoria (FpV), Norma López, cuestionó la falta de difusión y señaló que el sistema que regula la participación en la Audiencia Pública por la tarifa de gas que se realizó ayer en Buenos Aires es "inaccesible y excluyente" y que por esas razones tiene escasa participación.



"Rosario sólo participó de manera virtual, el sistema por el cual se reglamenta la participación termina siendo inaccesible y excluyente. Es más, no se impulsa ningún tipo de difusión, con lo cual nadie se entera y termina siendo a las espaldas de los vecinos y vecinas", sostuvo la edil del FpV.

En este sentido, agregó: "Al ser Rosario una de las ciudades más poblada del país es necesario que tenga prioridad a la hora de organizar estas actividades porque es el espacio público que tienen organizaciones, asociaciones y la población en general para ser parte de la discusión contra los tarifazos que están secando los bolsillos de nuestras familias".



La edila cuestionó la falta de difusión de la audiencia pública y que el único modo de acceder a ella era a través de una página web en la que no figuraba como Centro de Participación Virtual la ciudad de Rosario. "La gente nunca supo esto. La información es sesgada, incluso hasta le niegan la participación a algunas organizaciones", argumentó.



Asimismo, recalcó: "La ciudad prácticamente no tuvo participación de esa audiencia. Evidentemente no las están comunicando, las audiencias siguen siendo no vinculantes, no hay representantes ni oficiales ni de la oposición. Entonces me pregunto, ¿quién representa a los ciudadanos? Queda a las claras que las intenciones es dejar excluida la voz del pueblo para definir los costos entre unos pocos. Y así como lo hacen con el gas también lo hicieron con todos los servicios donde el ajuste lo paga el bolsillo de los que menos tienen".







