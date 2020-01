Con más de 65 mil metros lineales de trabajo, la Municipalidad puso finalmente en marcha el plan de bacheo y recuperación del pavimento anunciado durante las primeras horas del inicio de la gestión de Pablo Javkin. Se trata de uno de los principales reclamos de los vecinos, fundamentalmente de los barrios, donde la situación de las calzadas llega incluso a dificultar la circulación de los colectivos. "Tenemos los registros y relevamientos de cada bache de la ciudad", apuntó ayer durante los anuncios el secretario de Obras Públicas, José Luis Conde, y detalló que"las áreas a intervenir involucran a casi toda la ciudad, pero atienden los sectores donde pasa el transporte urbano de pasajeros que, por seguridad, son los que merecen mayor preocupación".

En esta primera etapa, que se pondrá en marcha con una inversión de 40 millones de pesos, se intervendrá en lo que se determinó como los sectores más urgentes de la ciudad: incluyen los barrios Cristalería, Nuevo Alberdi, 7 de Septiembre, Fisherton, Alvear, Uriburu y La Guardia, Grandoli, Arroyito y algunos puntos del centro.

Se trata de 65.110 metros lineales de pavimento que demandarán cuatro meses de obras, que se llevarán adelante distribuidos en ocho "frentes de trabajo", según detallaron del municipio, que incluyen a dos cooperativas, tres empresas de asfalto y una de hormigón contratadas por licitación, una cuadrilla por empresa contratista de fresado y repavimentación, y cuadrillas destinadas a baches más chicos.

Los equipos, aseguraron ayer, ya comenzaron a trabajar en forma simultánea en los seis distritos de la ciudad, e incluso se dispuso un equipo de emergencia para atender las situaciones de mayor peligro que impiden la circulación de vehículos particulares y transporte.

La nueva modalidad

Además de aclarar que se iniciaron las obras rn los puntos de mayor deterioro, desde la Secretaría de Obras Públicas indicaron que "la idea no es seguir interviniendo los baches de manera individual, sino que se apunta a planificar una zona o una calle completa y mejorarla de modo integral para garantizar la transitablidad".

Por eso, detallaron que el programa de obras busca "agrupar los baches, por arterias, tomando las zonas más emblemáticas, por donde pasa el trasporte, pero también aquellas avenidas estratégicas que transitan todos los rosarinos".

Y agregaron que en cada uno de esos tramos las tareas contemplan no sólo el asfalto, sino además "el arbolado público, las luminarias y todo lo que hace a la seguridad de los vecinos".

Más allá de los cinco meses estipulados para esta primera etapa de trabajo, el propio secretario del área consideró que "ésta es un tarea continua que no tiene final; Rosario es una ciudad muy extensa, se deteriora y el arreglo es permanente", y adelantó que "la idea es sostener casi ininterrumpidamente estas reparaciones para lograr un sistema de transitabilidad medianamente aceptable".

Hormigón para el transporte

Con la prioridad puesta en los colectivos, además de garantizar la circulación de las unidades por toda la ciudad, otra de las apuestas en la colocación de placas de hormigón en las paradas para evitar así la necesidad de arreglo constante.

Las esquinas de Laprida y San Juan, Alberdi y Carballo, Alberdi y Avellaneda, y Santafesinos e Isola serán las primeras donde se avanzará con este trabajo en reemplazo del asfalto, aunque no las únicas.

Sobre la durabilidad de las obras, también apuntaron que "a todos los trabajos de mantenimiento se sumó uno muy puntual, que no demanda mucha inversión, pero que hace mucho tiempo no se realizaba, que es el sellado de las juntas que hace que no se generen nuevo baches en aquellas calles que están en buenas condiciones".