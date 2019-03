Lanzaron botellazos contra jóvenes a la salida de una peña

Responsables de la peña El Aserradero (Montevideo 1518) denunciaron que en la madrugada del domingo desconocidos arrojaron desde el edificio de enfrente botellas y frascos de vidrio contra un grupo de jóvenes numeroso que se disponía a salir del local. El tenso episodio sucedió alrededor de las 4.30 de la mañana y trajo el recuerdo lo sucedido en octubre de 2016 en el bar La Chamuyera, donde le cayó un envase de vidrio en la cabeza a una joven que había salido a fumar y quedó gravemente lesionada.

"Anoche no pasó nada porque tuvimos suerte. Eran más de 20 chicos que habían venido a ver nuestros espectáculos y se estaban retirando. Pero si alguno de esos botellazos daba sobre alguno de ellos, hoy estamos hablando de otra terrible tragedia en Rosario. Por eso yo no me puedo quedar de brazos cruzados y tengo que hacer saber esto que sucedió", destacó Mario Chiapino, dueño del local desde hace más de 17 años, en contacto con este diario.

Y agregó: "Hicimos la denuncia policial en la comisaría 2ª, porque esto no se puede pasar por alto. En el edificio de enfrente hay algún loco y nosotros no queremos estar expuestos a la puntería que tenga".

La peña El Aserradero suele tener horarios extendidos los fines de semana, y ayer se estaba exponiendo Estación Montevideo. "Nosotros habitualmente cerramos alrededor de las cinco de la mañana, y estos chicos estaban saliendo un rato antes. No había ocurrido nada fuera de lo normal. Así que no sabemos a qué responde esta locura", confió Chiapino. Confesó que es la primera vez que le ocurre algo así. "Esto de tirar botellas es un hecho demencial", exclamó.

Vale recordar que en la madrugada del 27 de octubre de 2016, una chica llamada Daiana había salido a la puerta del bar La Chamuyera (Corrientes 1380) para fumar un cigarrillo junto a un grupo de amigos. Le tiraron un botellazo en la cabeza y terminó en terapia intensiva. Esa lesión le dejó secuelas físicas.