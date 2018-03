No se pusieron de acuerdo. La oferta salarial que hizo la provincia de un aumento del 16,5 por ciento, en tres tramos y con cláusula gatillo, no conformó a la Festram y lanzó un paro de 48 horas para mañana y el jueves. La medida de fuerza puso en alerta a los comerciantes del microcentro que saben bien que, sin control municipal, las peatonales son una romería. Y el que se quema con leche ve una vaca y llora.

Por qué importa: Pasó una y otra vez, ni bien se anuncia el paro se pone en marcha una maquinaria implacable: los vendedores ambulantes se preparan para tomar por asalto el centro rosarino que, sin inespectores municipales, es tierra de nadie. Y es un peligro que así sea, porque se genera tensión entre los comerciantes que, frente a la invasión de manteros, no pueden trabajar y se generan situaciones violentas.

manteros



Pero eso no es todo, en el laberinto de vendedores que vocean sus mercaderías, que van desde incienso, artesanías, accesorios para celulares, ropa de dudoso origen y hasta tortas asadas, proliferan los oportunistas: carateristas y mecheras que aprovechan los descuidos de la gente que, sin tomar mayores recaudos, pasea por el lugar. Mientras el tránsito es un pandemonio: autos estacionados en cualquier parte y ningún respeto a ninguna norma de tránsito. A río revuelto, ganancia de pescadores.

El panorama: La medida de fuerza se da en medio del tire y afloje que hay entre la administración provincial y los trabajadores, tanto los municipales como los docentes, que acusan a Lifschitz de ajustarse al corset del 15 por ciento que le puso a las paritarias el gobierno nacional. La intendenta no dudó en calificar el paro de 48 horas de "excesivo".





fein00.jpg La intendenta Móinica Fein disparó munición gruesa contra la Festram por haber lanzado un paro de 48 horas.





"Estamos sentados trabajando, hay disposición de diálogo, hay cláusula gatillo. Es una propuesta que está por encima de las que se hicieron en otras provincias"

, aseguró la intendenta en un esfuerzo por dejar en claro que la provincia y ella misma tienen la mejor predisposición para llegar un acuerdo, pero que desde los gremios, acaso por aspiraciones políticas, la negociación se traba innecesariamente.

La que se viene: Los primeros en advertir sobre el problema son sus víctimas: los dueños de los negocios del microcento que, a través de la Asociación Casco Histórico de Rosario, lanzaron un pedido desesperado para que se tomen recaudos para garantizar la seguridad en la zona miércoles y jueves. "Si no está la GUM que la reemplace la policía", reclamaron y fueron escuchados. Hoy se lanzó un operativo de seguridad especial, con refuerzo de los patrullajes policiales, en las peatonales, el Paseo del Siglo, la Plaza Sarmiento y en los ensanches de Rioja y Entre Ríos.

policía.jpg Peatonal vigilada. Un oficial da instrucciones a un grupo de uniformados para evitar la llegada de manteros.

El largo brazo de la ley: "El operativo comienza hoy, a partir de las 22, y se van a desplegar 24 efectivos a pie por las dos peatonales y dos vehículos eléctricos, que fueron provistos por el Minsterio de Seguridad y son nuevos, y va a seguir hasta el jueves a las 24 horas", adelantó hoy, en conferencia de prensa, el subjefe de la Unidad Regional II de Policía, Claudio Romano. Su anuncio buscó llevar tranquilidad a los vecinos y comerciantes del microcentro, pero también tuvo un espíritu disuasorio: avisarle a los manteros que, pese al paro de municipales, no van a poder instalarse en el centro.

03-14-vendedores ambulantes manteros byCMutti68279443.jpg La peatonal, un mercado. "Bajan sensiblemente las ventas en un momento en que es muy difícil", dijo Diab. Celina Mutti Lovera





"A lo largo de los dos días el servicio se va a ir reforzando", advirtió Romano, quien la intención de la acción policial es "prevenir la instalación de vendedores ambulantes y cualquier tipo de venta que no esté autorizada", y agregó: "El miércoles arrancamos con 48 efectivos a pie, se continúa con los dos vehículos eléctricos, y se suman dos motos en diferente partes del microcentro y doce móviles que van a estar distribuidos en los cortes de la peatonal".

manteros01.jpg





Tolerancia cero: "Fundamentalmente se van a controlar las dos peatonales, porque una vez pasó que se metió gente con gacebos, parrillas y demás y eso no lo vamos a permitir de ninguna manera", afirmó tajante el jefe policial, y comentó: "Esperamos que, como la última vez, no haya ningún conflicto. A los vendedores ambulantes, como primera medida se los advierte de que no estar en ese lugar y de no acatar la orden se les iniciarán por el Código de Faltas, la ley provincial, serán detenidos y se les decomisará la mercadería".