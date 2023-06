"Laberintos personales", una película sobre el reclamo por la identidad

"Apropiarse de un niño o una niña, no importa la época del país, es una violación a un derecho humano y quien busca su origen debería poder saber a dónde remitirse". Alejandra Perdomo hace cine y lo hace como una forma de militancia, "eso que me enseñó el feminismo en la calle", dice a La Capital. Y esa militancia que es su búsqueda personal desde hace más de 20 años, esa búsqueda que infinidad de veces la llevó de oficina en oficina del Estado sin obtener aún ni respuesta ni reparación, también la llevó al cine primero en 2014 con su documental "Nacidos vivos" y ahora con "Laberintos personales".

"En Argentina, 3 millones de personas desconocen su identidad de origen", dice la directora de la película, una cifra que surge del Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación y que es una proyección sobre el número de búsquedas activas en el país, ya que detrás de cada persona que busca, hay otros miles que no lo hacen.

"Durante la pandemia de Covid 19 un grupo de hijas e hijos sustraídos de sus familias, junto a madres a quienes les arrebataron sus bebés víctimas del tráfico de personas, se unieron para exigir ante la Justicia Federal que sus derechos vulnerados sean restituidos y así poder llegar a la verdad", dice en la presentación de "Laberintos personales", esta segunda producción que va más allá y que deja en claro, como señala Perdomo, que "lo que sucede en estos casos son reiteradas vulneraciones de derechos a esos niños y también a esas mujeres a quienes en muchos casos, les fueron arrancados en situaciones de vulnerabilidad".

Romper la invisibilidad de quienes buscan y lo que llama "la naturalización de la violación del derecho a la identidad" que sostuvo en tiempos de dictadura y también de democracia, es parte del debate que Perdomo quiere abrir con la película.

Su propia historia

"Planteo la problemática desde Nacidos Vivos en 2014 y lo hago como buscadora, que no es un detalle menor porque a la hora de buscar esos testimonios de hijas, hijos y madres me contacto naturalmente con quienes están, como yo, buscando su origen", señala la directora en diálogo con La Capital.

"Yo decido hacerme cargo de mi búsqueda personal, caminar y andar pasillos y oficinas cuando hago ese documental y eso que empiezo haciendo muy en solitario, termina dando con miles de personas en todo el mundo en mi misma situación -continúa-. No sólo porque la problemática es universal, sino además porque está absolutamente naturalizada y a nadie le llana la atención que alguien se quede con un niño, que un niño esté anotado en su partida de nacimiento con datos que son falsos, o de una partera que no es y que no pase nada".

Es que justamente quienes buscan encuentran no sólo vacíos en su propia historia, sino cantidad de datos falsos de ciudades, instituciones, profesionales y de fechas en su propia documentación.

"La historia que nos cuentan está llena de datos falsos y no es lo mismo cuando te cuentan que pasaste por una adopción si esa adopción fue legal que si no lo fue", señala Perdomo, que deja en claro que las redes de buscadores del país está integrada por miles de personas que "nacieron antes, durante y después de la dictadura, porque esas prácticas se siguen sosteniendo".

image - 2023-06-28T134632.819.png Mariel Romero, rosarina y una de las 3 millones de personas que busca su identidad de origen.

De hecho, en "Laberintos personales" aparecen los testimonios de personas jóvenes, nacidas en democracia. "Sigue sucediendo", insiste la directora, que desde su militancia deja en claro que "es imprescindible que exista una campaña nacional masiva de difusión donde quede en claro que apropiarse de una niña o un niño, no importa la época del país, es una violación de un derecho humano fundamental, y que a la hora de buscar su origen esa niña o niña debería saber donde remitir su búsqueda, algo que hasta ahora en Argentina no sucede".

"Todos sabían menos yo"

Mariel Romero supo recién a los 30 años que eso que siempre había visto de color rosa, pero le dijeron que era blanco, era finalmente rosa, como cuenta metafóricamente en colores. "Aprendí a verlo como decían, pero cuando confirmé eso que siempre había intuido fue un shock y un alivio", dice la mujer que como miles tuvo que sortear un camino de mentiras para llegar a algunas verdaderas.

Su testimonio es uno de los que aparece en "Laberintos personales" y cuenta cómo logró saber que había sido entregada en noviembre de 1967 a sus padres de crianza por una partera de la calle Dorrego, donde sus padres la fueron a buscar. Un "dato" al que el matrimonio tras varios intentos fallidos de embarazo había accedido a través de un médico de renombre de la ciudad y no eran los únicos.

"A lo largo de los años me encontré con otros buscadores que habían salido de la misma casa", dice Mariel, que incluso años más tarde y junto a su propia madre de crianza volvió al lugar, aunque allí no obtuvo datos de su madre biológica.

"Es importante hacer visible y crear conciencia porque eso se llama apropiación. Cuando a vos te sacan de la mujer que te parió y te entregan a padres de crianza que te anotan como hijo propio es apropiación y es un delito y no puede llamarse de otro modo", remarca Mariel, que apunta además a los testimonios de madres y familiares que empiezan a buscar a esos niños y niñas y a las que hay que hacer lugar.

"Esas mujeres fueron también vulneradas en sus derechos, a muchas les decían que sus hijos nacían muertos o las familias por vergüenza no les permitían tenerlos en la casa, entonces ahora buscan -continúa Mariel-. Es necesario que esas mujeres se sientan con el derecho a buscar y hay que darle herramientas para que puedan hacerlo".

Embed

Que el Estado se haga cargo

Además de hacerlo visible, quienes recorren pasillos desde hace décadas en búsqueda de su historia también exigen al Estado las respuestas que hasta ahora no dio. En Santa Fe, tras avanzar lentamente a partir de 2009, los buscadores lograron a través de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia un espacio donde reunir sus historias.

"Eso nos permite sentir que alguien se está ocupando porque lo que sucede es un vacío legal tremendo sobre este delito que se cometió, pero es importante sumarnos también al pedido que desde Buenos Aires y todo el país estamos haciendo a través de un amparo colectivo a la Justicia Federal para que el Estado se haga cargo de nuestras búsquedas", señala Mariel.

Ese reconocimiento, indica, no sólo permitiría tomar acciones concretas "para conocer cuántos somos en la Argentina la cantidad personas que estamos en busca de nuestro origen", sino además acceder "además a un banco genético de datos de hijos e hijas y madres que estén buscando para poder realizar exámenes de ADN, algo que actualmente tienen muchos obstáculos y resulta muy costoso e imposible de afrontar para muchos porque sólo se hace en forma privada y en dólares".