La vuelta a clases será en grupos reducidos y con cambios de horarios

El gobierno provincial y los gremios docentes empezaron a analizar ayer cómo será el regreso a las aulas, que se dará de modo escalonado luego del receso invernal. Si bien aún no hay fecha específica, ya se habla de que podría ser a finales de julio o principios de agosto.

Funcionarios y sindicatos se reunieron por primera vez ayer en el Ministerio de Trabajo para delinear los protocolos del regreso, que incluirá cambios en las aulas, grupos reducidos y nuevos horarios en los colegios, entre otras modificaciones.

Fuera de agenda, los maestros también plantearon la necesidad de retomar la paritaria salarial que quedó trunca con el comienzo de la cuarentena."El gobierno se comprometió a abrir una mesa luego de que se abone el aguinaldo. Creemos que tiene que haber un aumento de emergencia, incluyendo a los jubilados", dijo la titular de Amsafé provincial, Sonia Alesso.

Sobre el retorno progresivo a la presencialidad, Alesso refirió que "no hay fecha, pero tiene que pasar el frío más duro, será después del receso invernal", cuyo fin estaba previsto este año para el viernes 24 de julio, con comienzo de clases el lunes 27.

Mientras tanto, se acordó la creación de una comisión de trabajo con asesores técnicos de Salud para trabajar la gradualidad del regreso. La misma trabajará en coordinación con un comité nacional que se puso en marcha con el mismo fin.

"Habrá que ver si se retoman en todas las localidades, o primero en las más pequeñas a modo de prueba. Los grandes conglomerados probablemente lo hagan en una segunda etapa. Va a depender de la situación epidemiológica del momento, que es muy variable", anticipó la también secretaria general de Ctera.

El gremio propuso que los primeros en volver sean los alumnos de mayor edad. "Según el asesoramiento de pediatras, con los niños más pequeños es muy difícil guardar el aislamiento. Va a ser gradual y comenzar con escuelas de menor tamaño y grupos reducidos", manifestó Alesso.

"La escuela no va a ser la misma. No van a poder estar todos los chicos juntos en el mismo espacio ni tiempo escolar. Una de las propuestas es que algunos vayan el lunes y el martes se queden haciendo trabajos en casa, con espacios de sociabilización y contacto con la maestra", destacó la gremialista .

Además, se discutió la situación edilicia de muchos establecimientos que ya mostraban hacinamiento y falta de servicios en la previa a la pandemia.

"Se va a ver escuela por escuela. En aquellas que tienen problemas, el ministerio debe resolverlos. Donde los baños no funcionen, no haya gas en invierno o material de limpieza, no se podrá arrancar", alertó.

También estuvo en la agenda el acceso a herramientas tecnológicas para las clases a distancia.

"El gobierno está haciendo un relevamiento de las computadoras que hay en las escuelas para dárselas en comodato a los docentes. Y pedimos un plus para cubrir gastos de internet y datos", dijo la referente gremial.

Respecto a la sobrecarga laboral que generan las clases virtuales, se constituirá una paritaria especifica de condiciones de trabajo.

"El docente sólo puede ser requerido en su horario laboral. Tiene derecho a la desconexión y a la privacidad, y a gozar de las licencias que le corresponden por ley", expresó Alesso.

También se puso sobre la mesa la situación de los reemplazantes, que se quedaron sin salario y tampoco califican para el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que otorga Nación. Allí Educación planteó que realicen un programa de tareas de acompañamiento en el nivel secundario y en 7º grado mientras dure la extensión de la pandemia.

El gremio no vio esta alternativa con malos ojos. "Reclamamos que sea por orden de escalafón, y que esos cargos tengan continuidad como coordinadores de estudio, ayudantes escolares o auxiliares docentes", afirmó Alesso.