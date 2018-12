"La violencia en Santa Fe superó a la de Medellín"

Crítico. El ex diputado provincial por el Justicialismo, Héctor Acuña.

"Hay que hablar de una matriz de gestión en materia de seguridad y lo que debemos decir es que esa matriz, en la gestión del socialismo, no ha sido exitosa. La muestra está en que en 12 años, Santa Fe tuvo durante mucho tiempo una tasa de homicidios por encima de la media nacional, y la ciudad capital llegó a tasas más violentas que la propia Medellín (Colombia)". De ese modo, el justicialista Héctor Acuña, ex diputado provincial y presidente de la comisión de Seguridad de la Legislatura hasta 2015, criticó duramente las políticas en esa materia del gobierno provincial y las que instrumentaron las gestiones en Seguridad tanto del ex ministro Raúl Lamberto como del actual, Maximiliano Pullaro.

"Los indicadores muestran la realidad de los santafesinos", dijo el dirigente justicialista, que además embistió contra "los vínculos existentes entre el negocio del narcotráfico y efectivos policiales".

"Al asumir (por el socialismo en el gobierno provincial), aseguraron que serían rigurosos a la hora de seleccionar el personal de la policía, pero una cosa es el relato y otra la realidad que muestra que tuvimos actuaciones no adecuadas de la policía, como un allanamiento sin orden judicial a un country. Tres de cinco efectivos elegidos para trabajar a las órdenes de Ana Viglione en la Secretaría de Delitos Complejos, que terminaron estando relacionados al narcotráfico", apuntó.

A revisar

El ex diputado consideró que "la política en seguridad es algo que el socialismo debe revisar a conciencia". En tal sentido, recordó que "Roberto Mario Segovia, conocido como el «Rey de la Efredina», tenía un hermano policía que iba todos los días a trabajar en Minicooper, un auto que difícilmente pudiera justificar con sus ingresos, entonces; ¿cuál era el control que dicen que ejercían?".

Acuña recordó su paso por la comisión de Seguridad de la Legislatura santafesina y señaló que "al ex gobernador Antonio Bonfatti, que ahora quiere volver a conducir la provincia, se le aprobó la ley de emergencia, con tanta generosidad, que de los 50 artículos que tenía la ley dejó dos vetando el resto, y entendimos que había que ayudar a gobernar".

Si bien admitió la competencia federal en materia de narcotráfico y consideró que "queda mucho por hacer", hizo hincapié en que "si las cosas se siguen haciendo de esta manera, ni con miles de efectivos nacionales ni 200 juzgados federales en la provincia va a alcanzar para combatir ese flagelo".