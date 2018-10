El secretario general a nivel nacional de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández, adelantó a LaCapital que los choferes pedirán la reapertura de paritarias, que había acordado un 25,5 por ciento de aumento salarial hasta abril.

"Pediremos una audiencia con el secretario de Trabajo, Jorge Triacca. Estimamos diez puntos más, lo que llevaría el porcentaje a noviembre en un 35 por ciento. Luego quedará diciembre para ver si es necesario agregar otro 7 a 8 por ciento", adelantó el líder sindical.

La confirmación de Fernández abre un nuevo panorama en el transporte de pasajeros que imprime más presión a una complicada situación financiera del sector. Aumento de los combustibles, suba tarifaria, retracción de los subsidios nacionales y lo que era un secreto a voces: una nueva recomposición planteada por UTA nacional.

"De abril a la fecha estimamos que los sueldos deben incrementarse en un 30 por ciento, con la idea de anclarlo por ahora en el 35 por ciento", destacó Fernández.

Los incrementos acordados hasta el momento entre el gobierno y los choferes establecieron tres subas: en julio, octubre y diciembre. El acuerdo suscripto en abril había establecido un 25,5 por ciento.

"Vamos a la reapertura con la idea de tirar sobre la mesa este 35 por ciento; pero ojo, en diciembre habría que hablar de otro 7 a 8 por ciento. Hay que ver si no nos quedamos cortos", dijo el líder de los colectiveros, pero abrió el paraguas: "Adivino, por ahora no soy. Habrá que revisar para atrás y después proyectar para adelante".

UTA había cerrado en marzo un aumento salarial nominal del 15 por ciento en tres cuotas, en abril, septiembre y enero de 2019, con una cláusula de revisión en octubre.

En julio los choferes se sentaron con las transportistas y acordaron un 10,5 por ciento más tras la reapertura de las paritarias provocada por la escalada inflacionaria posterior a la devaluación de mayo y junio.

"Estamos muy preocupados porque vemos que el gobierno no da ninguna solución y cada vez se complica más. Están anunciando un recorte de subsidios al interior, y no sólo a las provincias sino a los usuarios. Es un momento complicado donde la nafta aumentó un 66 por ciento desde enero, en un país con recesión e inflación. Si seguimos así, vamos al default", sentenció Fernández.

Desde UTA nacional propusieron una mesa de diálogo, y que el presidente Mauricio Macri termine su mandato de cuatro años.

"Estamos pidiendo una audiencia para reunirnos dentro de 10 días con el fin de empezar a discutir con el secretario Triacca", adelantó Fernández.

Tras el adelanto de que habrá un pedido de reapertura de paritarias, dijo que "en diciembre hablaremos dónde estamos parados y veremos cómo sigue la cosa. La paritaria debería ser mes tras mes, porque la cláusula gatillo cada tres meses es una banda elástica que se estira", graficó el titular de UTA Nacional.

Cornejo avala

En sintonía con lo expuesto, el titular de la UTA Rosario, Manuel Cornejo, bendijo la reapertura de paritarias, "pero de todos los gremios" para coincidir en los porcentajes de suba salarial.

"Noviembre será el índice de inflación más alto de todos y se viene brava la cosa", sentenció el líder de los colectiveros en Rosario.

El titular de los choferes locales coincidió en que "no se puede dejar pasar mucho todo esto, hay que correr detrás de la inflación y no perder mucho. No se cómo llegaremos a diciembre", advirtió.

Por su parte, la titular de la Secretaría de la Movilidad, Mónica Alvarado, indicó que aún no fueron notificados de la reapertura de paritarias. "Apenas lo tengamos, analizaremos su impacto en el sistema de transporte", indicó.





También taxis

El referente de la Cámara de Titulares de Taxis de Rosario (Catiltar), Marcelo Díaz, adelantó que solicitarán al Concejo Municipal un incremento del 15 por ciento de la tarifa antes de fin de año. El nuevo incremento del GNC, "hace que los costos se vuelvan imposibles", graficó.