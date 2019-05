La Uocra Rosario advirtió que los niveles de seguridad en las obras "están muy mal"

El secretario general de la Uocra Rosario, Sixto Irrazábal, dijo que los niveles de seguridad en las obras en esta ciudad "están muy mal y falta seguridad en los emprendimientos privados".

El gremialista opinó en ese sentido tras el trágico accidente ocurrido ayer a la tardecuando un obrero quedó sepultado por un montículo de tierra al desmoronarse un pozo en el que trabajaba.

En declaraciones al programa "Zysman 830" que se emite por La Ocho, Irrazábal que la falta de condiciones de seguridad para los obreros es algo que se detecta a menudo en esta ciudad. "Las obras están en malas condiciones, y los trabajadores no hacen la denuncia porque es el único que tienen y por la necesidad de tener que llevar el pan a su casa".

"Las obras están en malas condiciones y la mitad de los obreros no tienen trabajo"

El dirigente de la Uocra rosarina precisó que ante una irregularidad en alguna obra se presenta una situación compleja para el obrero. "Si el trabajador va al Ministerio a denuncio, el empresario privado lo que hace es cerrar la obra por 15 días para no pagar los días trabajados", agregó.

En ese sentido, añadió que "Muchos privados usan como pretexto que el Ministerio de Trabajo o el gremio los aprieta. De esa forma logran que la gente no haga la denuncia. Les dicen a sus empleados: si ustedes avisan a la Uocra tenemos que cerrar la obra. Las obras están en malas condiciones y la mitad de los obreros no tienen trabajo", añadió Irrazábal.

"Las obras privadas se hacen con subcontratistas. Ninguna empresa grande o principal si quiera tiene los encargados a nombre de ellas. Es decir, las obras se hacen con subcontratistas. No se pagan feriados, horas extras. Todas estas denuncias están en el Ministerio de Trabajo", remarcó.

"Ahora tenemos muchos accidentes menores que terminan dañando también la calidad de vida de los trabajadores. Después de los siniestros, los empleados no pueden volver a sus puestos porque tienen lesiones graves, no pueden conseguir trabajo. Hay hombres de 50 o 55 años que no pueden volver a trabajar porque están hecho pedazos. Las ART los rechaza y quedan afuera del sistema y terminan trabajando en negro. Tenemos a mucha gente que está en malas condiciones y no denuncia".