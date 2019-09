La crisis social y económica que atraviesa el país repercute con mucha fuerza en algunos sectores. Frente a un escenario de recortes, desde la Unión Obrera de la Construcción Rosario (Uocra) advirtieron que se puede presentar una situación de "despidos en masa", que despierta una profunda preocupación en un rubro clave de la economía argentina.

Desde una visión local, denunciaron que "no se licitan obras nuevas", y además puntualizaron que "las que ya están, no se pueden ejecutar por la probabilidad de paralización en la obra pública de la provincia".

En ese sentido, el secretario general de la Uocra Rosario, Sixto Irrazábal, trató de visibilizar la problemática que se desprende de la nota que envió la comisión de transición entre el actual gobierno provincial y el electo, al titular de la Cámara Argentina de la Construcción Delegación Rosario, Germán De Vincenzo.

Los referentes de los trabajadores de la construcción criticaron duramente que no fueron invitados a participar de esa mesa de diálogo, y además advirtieron la gran cantidad de inconvenientes que podría acarrear determinaciones que no reparen en el funcionamiento de este sector.

La nota elevada a la Cámara Argentina de la Construcción Delegación Rosario rezaba: "Conforme a la evolución de los recursos provinciales, no existe, a nuestro entender, la posibilidad de poder afrontar nuevos compromisos financieros para nuevas adjudicaciones durante el período de transición que resta hasta el cambio de autoridades institucionales de la provincia, originadas como consecuencia de procesos licitatorios iniciados recientemente por el actual gobierno".

Frente a ese mensaje, Irrazábal remarcó que "frenan las licitaciones y las obras en ejecución, y nosotros vemos que eso provocará despidos en masa de todos los trabajadores de la construcción. Sabemos que la transición provincial es larga, pero nosotros somos los que estamos siendo golpeados", señaló.

"Es una responsabilidad del gobierno sostener el trabajo. Hay que buscar estrategias entre todos", resaltó el referente sindical en una rueda de prensa en la sede gremial.

Teniendo en cuenta este tablero de acción, Irrazábal exhibió una inquietante preocupación e hizo pública la necesidad de arribar a un llamado al diálogo general. "Queremos que nos convoquen, que haya diálogo, tienen que ser abiertos, entre todos, y no enviar una nota", puntualizó.

De esa manera, el dirigente de la actividad de la construcción explicó que "se está despidiendo gente todas las semanas. Los empresarios nos dicen que no se ponen de acuerdo con los pagos". Y ante ese duro panorama, Irrazábal confió que "no queremos entrar en roces con los empresarios ni en una discusión política con ellos, porque hay gente que se va y gente que viene, y en el medio están los trabajadores, que son los que más sufren esta realidad".

"Es una responsabilidad de gobierno sostener el trabajo. Hay que buscar una estrategia en conjunto entre las delegaciones, la Cámara de la Construcción y los funcionarios", destaco Irrazábal.

Ante estas declaraciones públicas, el ministro de Hacienda de la provincia, Gonzalo Saglione, le contó a este diario que la obra pública en la provincia "no está paralizada", y al mismo tiempo le solicitó al equipo de transición del gobernador electo, Omar Perotti, que explique "qué quisieron decir con esa nota".

En el mismo sentido se pronunció el ministro de Obras Públicas de la provincia, Pedro Morini, quien subrayó que "la nota que mandó esa comisión no corresponde, porque no estamos ni adjudicando ni haciendo contratos nuevos. Sí continuamos los procesos licitarlos. Y doy un ejemplo; lo que sucede en el área salud, porque si no se licita ahora, todo lo que sea el material para el funcionamiento de hospitales estaría recién en abril o mayo".