La Universidad Nacional de Rosario (UNR) presentó el cupo laboral para personas con discapacidad, cuya ley establece un cupo mínimo del 4 por ciento en entidades públicas. La presentación estuvo a cargo del Rector Franco Bartolacci y el secretario general de la Asociación del Personal No Docente (Apur) Miguel Roldán, quienes entregaron el acta de incorporación a la universidad a ocho personas con discapacidad.

El anuncio se realizó esta mañana en el marco del "Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad", en el que la UNR reafirmó la decisión y compromiso de trabajar por una universidad inclusiva y diversa que garantice derechos y la participación efectiva de las personas con discapacidad como miembros activos de la comunidad universitaria.

En tal sentido, anunciaron que a partir de febrero de 2020 estará abierto el registro en mesa de entradas de la casa de estudios, por lo que todos los interesados pueden presentarse para ser contemplados en los ingresos anuales que se produzcan del personal no docente, que de ahora en más deberá respetar cada año el piso mínimo del 4 por ciento establecido por la ley.

>>Leer más: La UNR incorporó el cupo laboral trans para el personal de Apur

"Estamos saldando una deuda. Es un día importante para la historia de nuestra Universidad porque no se trata sólo de cumplir de la Ley, sino de hacer lo que nos comprometimos: construir una Universidad diversa e inclusiva. Sabemos que las políticas de accesibilidad no se agotan en la aplicación del cupo en cumplimiento de la Ley y que hay que hacer todavía muchas cosas en infraestructura y en materia académica para garantizar la accesibilidad. Eso será central en estos próximos años y empezamos con esta decisión. Cuando decimos que hay que trabajar para que lleguen los que hoy no llegan a la universidad pública, también tiene que ver con esta decisión que estamos tomando", destacó Bartolacci.

Es un día importante para la historia de nuestra Universidad"

"Entregamos hoy la resolución respectiva a los nuevos compañeros y compañeras para que puedan incorporarse a nuestra comunidad. En la agenda que se viene de la UNR vamos a seguir construyendo estos compromisos, teniendo en cuenta en el presupuesto apartados específicos que los garanticen, reconociendo y reparando derechos históricamente vulnerados", reflexionó el rector Bartolacci, al tiempo que reconoció especialmente el compromiso de APUR y Miguel Roldán para impulsarlo y hacerlo posible.

>>Leer más: La UNR podrá darle de comer a cuatro mil estudiantes

La encargada del área, Paula Contino, hizo énfasis en que la cantidad de personas con discapacidad "que han sido empleadas en nuestra institución hasta el momento estaba muy por debajo de lo esperable y lo deseable”, no cumpliendo con la normativa nacional respecto del cupo del 4% en entidades públicas. A su vez, afirmó: "Abordamos esta temática como otras, desde la perspectiva de los Derechos Humanos, reconociendo el derecho a la dignidad e integridad de todas las personas, valorando la vida, la diversidad y el respeto por las diferencias".

Por su parte, Miguel Roldán subrayó la importancia del hecho y como todas las partes confluyeron para cristalizar este histórico anhelo. "Le planteamos esta situación al Rector y enseguida se comprometió a llevarlo a cabo. Hace muchos años que se buscó gestionar este cupo laboral como marca la Ley y por suerte hoy podemos lograrlo", planteó.