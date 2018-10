La UNR impulsa un seminario sobre el futuro del trabajo

La Universidad Nacional de Rosario (UNR) será sede, este miércoles a las 15, de la IX edición del Seminario Internacional Universidad-Sociedad-Estado, de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (Augm). Se trata de una red de universidades públicas, autónomas, y autogobernadas de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay, y Uruguay que, desde sus inicios en 1991 promueve acciones de cooperación académica regional horizontal, solidaria, con énfasis en la calidad y pertinencia del conocimiento.

En esta ocasión, el eje temático se desarrollará alrededor de la "formación superior y el futuro del trabajo", y se realizará en el Túnel 4 del Centro Cultural Parque de España (Sarmiento y el río).

Como miembro fundador, la UNR refuerza su compromiso en ese ámbito, dotado de amplio protagonismo social y reconocimiento en los foros internacionales de educación superior. En ese sentido, la ciudad también será escenario de la LXXIV reunión del Consejo de Rectores de la Asociación.

"Rosario es anfitrión de estos grandes eventos y eso representa un gran orgullo para la región", destacó el rector de la UNR, Héctor Floriani.

"El seminario es un espacio académico realmente muy interesante, porque genera la oportunidad de un análisis permanente. La idea es reflexionar sobre los cambios permanentes que sufre el trabajo. Algunos previsibles, en gran medida impulsados por las grandes transformaciones tecnológicas. Y, sobre todo, la intención es pensarnos las universidades hacia adentro, para ver en qué medida estas nuevas realidades del mundo de afuera, en qué mundo de la producción se insertan los graduados. Y ver en qué medida estamos haciendo bien nuestras tareas", comentó Floriani.

Y agregó: "Hay que ver si no hace falta un esfuerzo de generar algo distinto, adquirir más plasticidad en nuestra oferta educativa, para conseguir mejor calidad en el servicio público de formación".

El seminario se organiza alternativamente en las distintas universidades que conforman la red, y tiene por objeto la conformación de un espacio de diálogo, reflexión y encuentro de saberes en el cual convergen destacados académicos, representantes del Estado y diferentes actores de la sociedad civil en torno a una temática considerada de interés estratégico para la región.

Por lo que, fueron convocados científicos de las universidades miembro, organizaciones científicos académicas, autoridades universitarias, y actores sociales y políticos relevantes, para promover un abordaje multidisciplinar y multinivel.

Para esta edición se definió como objeto de reflexión la "formación superior y el futuro del trabajo", asumiendo la necesidad de multiplicar aportes especializados con alta significación social. Que promuevan sinergias entre la producción de conocimientos pertinentes, con las demandas que imponen las profundas transformaciones socioeconómicas y culturales que atraviesan en los entornos locales, nacionales, e internacionales.

El seminario constituye un espacio abierto, participativo y orientado hacia la construcción social de conocimiento. Por lo que "la UNR espera, muy especialmente contar con la presencia y acompañamiento de la ciudadanía en general", confió el rector.

Una gran red que forja "amistades y compromisos"

"Esto ya es una red de amistades y de compromisos que pretende analizar los procesos de renovación permanentes. En ese marco, dentro de las universidades hay un gran sentido de continuidad, para desde allí compartir experiencias y recoger sugerencias sobre una gran cantidad de áreas temáticas y de grupos de trabajo", señaló el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Héctor Floriani.

Para el rector, en este evento hay que enfocar la mirada en "evaluar los desafíos que estamos enfrentando, en relación a este nexo entre la formación y el mundo del trabajo, el mundo productivo, en un sentido amplio y ver en qué medida esta dinámica de transformación de ese mundo, es recepcionada por nuestro proceso formativo". "Creo que hay espacio para pensar que debemos estar más atentos en lo que pasa afuera de las universidades, y seguir el paso para brindar un servicio formativo que responda mejor a ese escenario", abundó. "Yo tengo la hipótesis de que ese nexo está un poco debilitado, el trabajo de afuera no está tan predeterminado, y no hay garantías. Entonces me parece que la formación debe tener un carácter más abierto. Y al mismo tiempo, hay que incorporar un sentido mucho más fuerte de formación permanente", sostuvo el arquitecto.

"Hay que entender que nunca se termina de aprender y empezar a analizar qué pasa con la experiencia que se gana en el desarrollo de un trabajo. Esa especialización, fruto del propio trabajo, a lo mejor requiere un mecanismo de recertificación. Además de la formación de posgrado que ya existe, quizás hace falta ampliar y multiplicar alternativas. Sobre todo, la universidad pública debe pensar qué más le puede dar a la sociedad", subrayó Floriani.