La UNR estima que todos sus agentes cobrarán el sueldo hacia esta noche

La Coad se quejó porque “hay compañerxs que al día 12 del mes no habrán cobrado: no habrán podido comprar alimentos, no habrán podido pagar el alquiler”, había sostenido el gremio de los universitarios en un comunicado de prensa difundido en las últimas horas.

El problema se habría suscitado por el feriado dictado por el Poder Ejecutivo Nacional el viernes 2 de septiembre por el atentado contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, cuando debían hacerse los trámites correspondientes para la acreditación de los sueldos docentes. El desajuste se hizo más visible debido a que los docentes universitarios eligieron la institución de depósito de sus salarios. Así no sólo tuvieron problemas quienes tienen su cuentas en el Banco Nación, sino quienes más lo sufrieron fueron quienes cobran en otras entidades y el Banco Nación debe transferir esas sumas correspondientes. La dilación que debió ser de un día, acumuló una semana.

Explicaciones y acciones

El rector de UNR, Franco Bartolacci, se había comunicado el viernes con el colectivo docente para explicar que la universidad era ajena al inconveniente y hasta la institución misma pidió explicaciones al Tesoro nacional y al Banco Nación. Bartolacci dijo además que la UNR iniciará acciones legales contra el banco por falta de cumplimiento del contrato, que alegó dificultades en su sistema informático y aseguró que iniciaría una investigación interna.

Ayer, la misma autoridad comunicó que quienes “no han cobrado pueden concurrir mañana a primera hora al Banco Nación para hacer un retiro efectivo”. De todos modos, el sindicato respondió diciendo haber recibido una “altísima cantidad de correos” de sus afiliados argumentando sobre la imposibilidad de concurrir “personalmente” a una sucursal del banco. Adujeron motivos como que “trabajan en otro lado, están en cama, cuidan niños, etc.”.

Y este lunes, el rector reportó que decidió iniciar acciones legales contra el Banco de la Nación por incumplimiento del contrato.

Por último la Coad pidió que de “inmediato” se hagan “las transferencias sin más dilaciones para que todas y todos puedan disponer de su salario” y confirmó que “la medida de no ir a trabajar se sostiene hasta que hayamos cobrado en la totalidad”.

Del banco

Luego de una presentación formal que la Coad hizo este lunes por la mañana en el Banco Nación, la entidad bancaria informó que "se procesará durante el día de hoy la transferencia de su remuneración y deberán percibirla en el transcurso de las próximas 48 hs".