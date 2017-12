La UNR elaboró este año unas 2.600 raciones de comida diarias

Con la premisa de ayudar a los estudiantes a permanecer en las carreras, desde 2012 la Universidad Nacional de Rosario (UNR) comenzó a montar una red de comedores universitarios que vende un menú a bajo precio. Por un valor de 25 pesos y exhibiendo la credencial pertinente, los alumnos acceden a un plato de comida, pan, un vaso de agua y postre (flan, gelatina o una fruta), al que también pueden acceder docentes y no docentes por 50 pesos. Los menúes cambian todas las semanas y son variados: pastas con salsas; platos con cerdo, pollo, pescado o carne con distintas guarniciones; ensaladas, opciones vegetarianas y menúes especiales para celíacos.

La red fue creciendo y la UNR gestiona actualmente cuatro comedores que reparten unos 2.600 menúes por día. El más grande está en el Centro Universitario Rosario, emplazado en Berutti y Riobamba, en la puerta de la Siberia; pero hay otros en Ciencias Veterinarias (Casilda), Ciencias Agrarias (Zavalla); y uno que abastece al Area Salud en Francia y Santa Fe.

En tanto, diferentes arreglos permiten que las bandejas estén también a disposición en la Facultad de Humanidades y Artes yen La Toma (Tucumán 1349). Entre todos, el año pasado vendieron casi 380 mil raciones entre desayuno, almuerzo, merienda y cena. Derecho, Ingeniería y Ciencias Económicas piden hace tiempo comedor propio, y por el momento la demanda se suple con un menú a cargo de las cantinas privadas, pero con un precio subsidiado por la UNR.

Area Salud

El que alimenta a los estudiantes de las Facultades de Ciencias Médicas, Bioquímicas y Odontología funciona en el ex bar Oxígeno (Francia 750).Según la Dirección General de Estadística Universitaria, entre las tres facultades reúnen a unos 21 mil alumnos. Medicina sola, la más poblada de la UNR, tiene casi 16 mil.

Si bien se emplaza en un predio recuperado hace poco por la Universidad, se trata de un edificio provisorio hasta que se termine el de Santa Fe y Ricchieri, cuyas obras arrancaron en 2013 con un presupuesto de 6 millones de pesos y se detuvieron en 2015 dejando solo un esqueleto. En el medio hubo una disputa con la empresa, que terminó declarando la quiebra y desató una serie de problemas burocráticos.

Son las 12 y el local, donde comen unos 900 chicos por día, estalla de gente. Unos 50 jóvenes se acomodan como pueden en las mesas y otros hacen una fila que llega hasta la puerta. El almuerzo se entrega en tandas por una cuestión de capacidad física, aunque algunos eligen llevarse la bandeja. En el frente del lugar un grupo espera con impaciencia: "Me dieron turno a las 13, tengo un hambre", dice un pibe flaco y de pelo castaño. El olor a cebolla salteada que flota en el lugar activa los sentidos y complica el panorama de los que aguardan. El menú del día es ñoquis con salsa de verdeo.

Franco, un rosarino de 21 años, come con sus compañeros de la carrera de Medicina. "Si no estuviera el comedor, que es económico, tendría que ir y volver a mi casa en zona norte, se me complicaría el cursado", dice el joven, que además es becario de la facultad. "No podría estudiar y trabajar perdiendo todo ese tiempo", completa. "Además del gasto de otros dos pasajes de colectivo", agrega Manuel (20), que es de El Trébol. Milagros (21, Villa Ramallo) detalla que comer fuera del comedor sale caro: "Sale 45 pesos una porción de tarta", afirma.

Económico

Una recorrida rápida muestra que sentarse a comer un menú similar al del comedor en un bar cercano sale el triple. Una vianda, el doble. Por eso el lugar tiene mucha demanda y hay un cupo de raciones por facultad y por turno.

Para conseguir lugar hay que ir temprano a la mañana a buscar un ticket: "El año pasado me quedé sin comida varias veces, este año mejoró", cuenta Franco. "Según el menú tenés que venir más temprano. Si hay fideos con salsa, seguro queda. Pero el día que hacen milanesas, se llena", aporta Nicolás (19), estudiante de Química oriundo de San Genaro.

"Si venís entre las 13.30 y las 15, cuando baja la cantidad de gente, algo conseguís", detalla Facundo (19), también trebolense que cursa Medicina. "Es útil. Y la comida es muy buena, es variada y abundante", coinciden entre varios.

Accesibilidad

Desde la Universidad afirman que la calidad de la comida es un punto central, además del bajo precio."Queremos garantizarles un menú accesible, abundante y nutritivo", afirmó en ese sentido el Secretario de Asuntos Estudiantiles de la UNR,Ignacio Mangiamelli, quien contó que realizan "una rotación entre 50 recetas diseñadas por un nutricionista" para conservar el equilibrio saludable de los alimentos.

El secretario explicó que"la idea detrás de esta política de bienestar estudiantil es que la comida no sea un impedimento para seguir estudiando. Acompañamos al alumno durante el ingreso, la permanencia y el egreso de la carrera".El precio se actualiza según la inflación medida por el Indec: este año subió de 20 a 25 pesos. Ese valor es, según el funcionario, "el costo de la comida". La Universidad se hace cargo de "todos los gastos de personal, los servicios, lo edilicio y la logística", entre otros aspectos.

Mangiamelli hizo hincapié en que se trata de "beneficiar a todos, pero priorizando a los que por su condición económica requieran un aporte mayor". Por eso la UNR beca a los alumnos en situaciones más vulnerables con el 100 por ciento de las cuatro comidas diarias, y les asegura un cupo para que siempre tengan un plato sin importar la demanda del día. También aseguró que "crece año a año la producción": de 2016 a 2017 pasaron de elaborar1.800 a 2.600 menúes.

Nicolás Maggi

Especial para La Capital