La sentencia en el juicio oral y público por la explosión en el edificio de calle Salta 2141 -que provocó 22 muertos en agosto de 2013- se conocerá el próximo martes, a las 14, según se informó en la última jornada de alegatos que se desarrollaron en el Centro de Justicia Penal.

En tanto, en la última jornada del juicio, la defensa del gasista Carlos García, quien manipulaba el regulador de gas el día en que estalló el edificio de calle Salta 2141, aseguró que el matriculado no actuó clandestinamente, sino que lo hizo en el marco de autorizaciones verbales y laxas, y "condicionado por una serie de irregularidades".

Entre esos condicionamientos, el defensor Hugo Bufarini destacó que la labor del gasista estuvo enmarcada en "un contexto social, económico, político, laboral y humano" y subrayó que la tragedia "germinó antes del 6 de agosto de 2013. Anidó en las privatizaciones de las empresas distribuidoras de servicios públicos", puntualizó.

A su entender, al nacer Litoral Gas (producto de la desaparición de Gas del Estado), "la empresa empezó a fijar pautas propias de un criterio economicista. Esos criterios condicionaron a García. Por crisis, falta de rentabilidad o pura avaricia, evitaban hacer mantenimientos y capacitaciones", remarcó.

>> Leer más: "El ayudante del gasista creyó que la válvula de corte estaba cerrada"

Bufarini dijo que todo cambió después de la tragedia de calle Salta, y basándose en testimonios de testigos que pasaron a lo largo de estos dos meses por el juicio que busca determinar las responsabilidades del estrago culposo que terminó con 22 vidas, detalló que no fueron pocos los gasistas que confirmaron que la empresa no solicitaba formularios para realizar cortes del servicio.

El letrado pronunció un extenso alegato de cierre en el marco de la última jornada del juicio, que ahora entrará en receso hasta el martes que viene, a las 14, cuando el tribunal integrado por Marcela Canavesio, Rodolfo Zvala y Carlos Leiva dictará el veredicto.

>> Leer más: El abogado de Litoral Gas dijo que los imputados por la empresa no tuvieron nada que ver con el estrago"

Bufarini puntualizó que "hay muchas dudas" con respecto a lo que sucedió el día de la tragedia, y basado en esas dudas y el principio que reza "en caso de duda se favorecerá al imputado" solicitó la absolución de García.

No obstante, le pidió al Tribunal que si eso no sucediera, la sanción a su defendido no supere el mínimo que establece la ley para este delito, es decir, un año de prisión y de cumplimiento en suspenso.