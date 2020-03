La secretaria de Salud provincial, Sonia Martorano, indicó hoy que Santa Fe "no está exenta" de que se registre algún caso de coronavirus aunque recomendó "no asustarse ni entrar en pánico" porque el sistema de salud provincial "está preparado" para la atención de esta problemática.

En declaraciones al programa Zysman 830, que se emite por LT8, la profesional destacó que "no hay que asustarse, no hay que tener temor ni entra en pánico pero confieso que sabemos que algún caso más vamos a tener. Por eso hicimos mucha difusión de cómo actuar, que es lo importante. Santa Fe no está exenta de que aparezcan casos".

"No hay que tener pánico. Sabíamos que (el coronavirus) iba a llegar, era previsible y lo estábamos esperando. Cuando es una situación global, que empezó en China, se expandió en Italia, era lógico que algún caso llegara. Lo importante es que se detectó rápidamente, eso nos da tranquilidad. La preocupación era no detectar a tiempo el caso cero, es decir el primer caso que ingresara, que es la mejor manera de tenerlo contenido", explicó Martorana.

Al referirse al primer caso de coronavirus detectado en el país, la secretaria de Salud provincial señaló: "Está persona, con los primeros síntomas, consultó a los médicos y los profesionales están todos en alerta: cuadro respiratoria de vía baja con síndrome febril. Le pedimos a la gente que avise si es que tuvo un viaje, pero en el caso de este paciente se disparó el protocolo y en 48 horas estuvo el positivo".

Embed

Sobre la posibilidad de que aparezcan casos de la enfermedad en Santa Fe, la profesional fue clara: "No estamos exentos. Es muy probable que las consultas aparezcan en el sector privado. Hay hospitales referentes en las cinco regiones de la provincia, pero creemos que están todos alertas y atentos para poder contener el caso, controlar los contactos y evitar la diseminación".

>> Leer más: Un hombre que volvió de Italia es el primer caso de coronavirus del país

Acerca de los cuidados a tener para evitar contraer la enfermedad, Martorana comentó: "Cuidados respiratorios, de lavado de manos, higiene profunda y vacunación. Además, estar atentos a quienes vienen de viaje".

>> Leer más: "No hay que alarmarse", dijo el presidente Alberto Fernández

Consultada sobre si el sector público y privado de salud provincial estaba en condiciones de responder eficientemente ante la posibilidad de que se detecten casos de coronavirus respondió contundentemente: "Sí, la semana pasada tuvimos el caso de una chica que vino de Japón con una sintomatología compatible con el coronavirus. Pero en el Hospital Iturraspe de Santa Fe supieron cómo actuar, se activó el protocolo y se aplicó el modo de trabajo".